Turismo: el Gobierno definirá quiénes deberán cumplir 14 días de aislamiento

Las autoridades sanitarias y migratorias serán las que decidirán en qué casos las personas que ingresen al país provenientes de zonas afectadas por el coronavirus deberán cumplir con los 14 días de aislamiento obligatorio .

De esa manera, el Gobierno estableció en los considerandos de la norma que, "en función de la situación epidemiológica actual, corresponde sustituir el citado inciso de manera tal que las autoridades sanitaria y migratoria regulen las condiciones de ingreso al país de las personas, sean estas nacionales, residentes o extranjeras no residentes".

Asimismo, "no podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo las excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria”.