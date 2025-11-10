Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional oficializó el cronograma de feriados que quedan en 2025, incluyendo los últimos fines de semana largos del año y los días no laborables con fines turísticos, pensados para incentivar el movimiento interno y dar un respiro a los trabajadores antes del cierre del año.

Estas fechas representan las últimas oportunidades para hacer escapadas o disfrutar unos días de descanso antes de Año Nuevo. Además, ya se conoció el esquema provisorio de feriados 2026, que también traerá varios fines de semana extendidos durante los primeros meses del año.

Qué feriados quedan en 2025

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos (a decisión del empleador).

Lunes 24 de noviembre: feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20/11).

Fin de semana extra largo: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Además, el 24 y 31 de diciembre suelen tener jornadas reducidas o asueto en la administración pública por las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año.

Primeros feriados confirmados del 2026

El calendario oficial ya anticipa los feriados inamovibles del próximo año:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas (coincide con Jueves Santo).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Día de la Bandera.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 2026:

Miércoles 17 de junio: Güemes.

Lunes 17 de agosto: San Martín.

Lunes 12 de octubre: Diversidad Cultural.

Viernes 20 de noviembre: Soberanía Nacional.