Un argentino murió tras una feroz golpiza en España: sus hijos buscan pistas y piden ayuda para repatriarlo

El empresario marplatense Ricardo Capparelli, de 77 años de edad, murió en la ciudad española de Nerja, en la región de Andalucía, donde se encontraba de vacaciones y su deceso se envuelve en un gran misterio. Aparentemente, el hombre fue víctima de un asalto y donde recibió una brutal paliza. Ahora, sus hijos investigan intensamente para reconstruir los hechos y dar con los posibles asesinos de su padre.

Según contó a La Opinión Austral su hija, Sole Capparelli, el hombre había pasado años difíciles al cuidado de su esposa, quién padece Alzheimer. Luego de un tiempo, la familia decidió contratar cuidadores para la mujer y Ricardo pudo tener algo de tiempo para él mismo y despejar su mente.

Un viaje a España con el peor final

Por este motivo, su hija decidió organizarle el viaje a España, con un itinerario pensado para que su papá pueda disfrutar de unos días de relax. Las vacaciones de Ricardo comenzaron el 14 de junio, cuando arribó a Málaga, donde se quedó hasta el día siguiente y partió hacia Nerja.

Una vez en la localidad costera, el hombre se alojó en un hotel con vista a la playa y decidió dar un paseo por el lugar. Fue esa noche, donde habría ocurrido el ataque. Según pudo saber Sole más tarde, el 17 de junio su padre relató a uno de los empleados del hotel lo que sucedió.

"Cuando él iba a hacer checkout contó que la noche anterior lo asaltaron, lo habían golpeado y quedó inconsciente dos horas. Allí se perdió y tardó en encontrar el hotel", comentó la hija de Ricardo a La Opinión Austral.

Pese a los dolores, el hombre continúo con su itinerario de viaje y se trasladó en auto -un Mini Cooper alquilado- hasta la ciudad de Granada, donde tenía previsto realizar distintas excursiones.

Sin embargo, el sábado 18, mientras realizaba un tour, Ricardo no pudo continuar con la actividad y debió ser trasladado al Hospital, donde fallecería en la madrugada del domingo 19.

Solo unas horas antes, Sole recibió un correo eléctrico del dueño del departamento que había alquilado para su padre en Granada. Fue allí que se entera que Ricardo estaba internado. Inmediatamente, se comunica con su hermano, Facundo Capparelli, quién pensó en primera instancia que se trataría de un secuestro virtual.

"No me quedé tranquila", relató Sole, quién llamó a todos y cada uno de los hospitales de Granada. Finalmente, al contactarse con la agencia de asistencia al viajero pudo averiguar que se encontraba en el Hospital Universitario Santo Cecilio.

Luego de varios llamados y con la ayuda de unos amigos que viven en España, los hijos de Ricardo pudieron averiguar más información sobre el estado de su padre: tenía 12 costillas fisuradas o fracturadas, hemitórax y una hemorragia interna por una lesión en el hígado.

"Mi papá le dijo al médico que se había caído en un pozo", contó la hija, aunque luego de hablarlo con amigos médicos se dio cuenta que esa versión no cerraba por ningún lado y más tarde confirmó sus sospechas con el relato del empleado del hotel.

Cuando Sole estaba planificando con su hermano cómo viajar España para acompañar a su padre, recibieron el peor llamado. "Se había desestabilizado y lo intubaron. Al rato me llaman y me dicen que falleció", contó la mujer.

Impericias de la Guardia Civil y una posible pista

Ese mismo día, los hermanos Capparelli se subieron a un avión rumbo a Madrid. Luego de un viaje en tren, llegaron a Granada y comenzó su travesía entre trámites, denuncias y una investigación propia para hallar pistas sobre la muerte de Ricardo.

"Cuando llegamos a Nerja que es donde lo golpearon, fui bar por bar, restaurant por restaurant, mostrando la foto de mi papá para tratar de saber qué había sucedido", comentó Sole.

Así fue como llegó a un hotel/restaurant donde un de los camareros reconoció la foto de su padre.

"Me dijo que lo había visto a mi papá cenando con otro señor ahí", narró la hija y agregó que se trataría de un hombre de origen sudamericano apodado "El Profesor".

"Pregunté al dueño si había cámaras de seguridad y me dijo que la cámara que da a la vereda donde supuestamente habría estado mi papá, no graba es solamente para monitorear. Pero, en el interior del Hotel, tenían una cámara que sí graba", indicó Sole.

Ante esta posible pista, la mujer le pidió al dueño que prepare el video para que lo examinen las autoridades, a lo que el hombre accedió. Soledad avisó a la Guardia Civil de Nerja, que se encuentra a cargo de la investigación oficial del hecho, no obstante ningún agente se acercó al hotel/restaurant para peritar las grabaciones.

Además, la policía española habría cometido otras irregularidades durante la investigación, ya que cuando Sole revisó el auto donde se trasladaba su padre, encontró ropa con manchas de sangre y una especia de "arcilla naranja". Algo similar encontró cuando revisó las maletas de Ricardo, encontrando un par de zapatos con los mismos indicios.

Estos hechos, alarmaron a Sole quién manifestó su profundo malestar por el manejo de la investigación por parte de Guardia Civil.

"Es insólito que no hayan ido al lugar donde potencialmente mi padre podría haber estado cenando", reclamó.

Los motivos de Ricardo Capparelli para ocultar el ataque

Por otro lado, Sole indicó por qué piensa que su papá no quiso contactarlos y ocultó la historia del asalto que sufrió en Nerja a los médicos en Granada.

"Mi papá no quería preocuparnos, siempre fue un protector y cuidador con todo el mundo y no quería preocuparnos a nosotros. Por eso el no cuenta en el hospital lo que le había sucedido. Por eso no nos llama y le miente a mi hermano diciendo que había perdido el celular", aseguró la mujer.

"Mi mamá y nosotros siempre fuimos su prioridad", añadió Sole.

Ayuda para regresar a Argentina

Ahora, los hermanos Capparelli continúan con la investigación por cuenta propia, a la par que realizar con todos los trámites correspondientes para poder volver a Argentina y despedir a su padre.

"Estoy tratando conseguir movimiento de su celular a través de compañía telefónica para rastrear movimientos de esa noche", comentó Facundo a La Opinión Austral.

"Sentimos una responsabilidad social en este tema, porque si yo no lo denuncio, queda gente en la calle que le puede llegar a hacer lo mismo a otra persona", explicó Sole.

Por último, la hija de Ricardo Capparelli contó a LOA que, si bien recibieron ayuda de los funcionarios diplomáticos, necesitan mayor celeridad en los trámites para poder regresar al país.

"Necesitamos ayuda para que salgan todos los trámites y para que nos lleven de vuelta a los tres a casa, eso es lo que más queremos", concluyó Sole.