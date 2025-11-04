Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, se llevó a cabo la primera visita nocturna al glaciar Perito Moreno, que responde a una demanda del sector turístico local para desarrollar nuevas experiencias en contacto con la naturaleza.

En esta primera noche participaron alrededor de 150 personas, de las cuales 20 fueron participantes de un sorteo especial para residentes en El Calafate. Los visitantes nocturnos fueron trasladados por diez agencias de turismo locales que implementaron las excursiones; que comenzaron a las 20 horas con el ingreso por la portada de acceso Rio Mitre y se extendió entre las 21 y las 24 horas, con un recorrido guiado por las pasarelas del glaciar más famoso de la Patagonia, iluminados mediante una modalidad no invasiva con linternas frontales.

La propuesta busca fortalecer la oferta turística de la región y promover un uso responsable y sostenible del área protegida.

El objetivo de esta iniciativa es posicionar una manera distinta de disfrutar uno de los paisajes más emblemáticos de la Argentina, resaltando la majestuosidad del glaciar bajo el cielo estrellado austral. Además, la propuesta busca fortalecer la oferta turística de la región y promover un uso responsable y sostenible del área protegida, en línea con los principios de conservación que impulsa la Administración de Parques Nacionales.

Durante el recorrido, los visitantes pudieron disfrutar de los sonidos del glaciar en la quietud nocturna, y conocer su dinámica natural y el valor ambiental de este ecosistema, en un contexto especial de conexión con la naturaleza.

En esta primera noche participaron alrededor de 150 personas, de las cuales 20 fueron participantes de un sorteo especial para residentes en El Calafate.

Esta nueva modalidad de turismo responsable, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, proyecta futuras ediciones para redescubrir el glaciar Perito Moreno desde una perspectiva inédita y profundamente sensorial. De acuerdo con las consultas recibidas en el Parque Nacional Los Glaciares sobre esta nueva experiencia, se espera un incremento paulatino de participantes hasta llegar a la 5ª noche de plenilunio con el pico máximo de visitantes, estimado en un total de mil personas distribuidas durante las cinco jornadas.