Lo que debía ser una jornada de aprendizaje y celebración en el Instituto Comercial Rancagua terminó en un hecho que conmocionó a toda la comunidad de Pergamino. Durante la feria de ciencias organizada por el establecimiento, un grupo de alumnos realizaba un experimento para simular la erupción de un volcán, pero la demostración salió de control y terminó con una explosión que provocó múltiples heridos.

Según testigos, el accidente ocurrió cuando los estudiantes encendieron fuego en el interior del artefacto que representaba al volcán. En cuestión de segundos, las llamas se propagaron y se produjo una fuerte detonación que lanzó fragmentos hacia todas las direcciones.

“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató una madre presente en el lugar.

Una alumna grave y varios heridos

La alumna más afectada fue alcanzada directamente por la explosión en el rostro. Por la gravedad de las lesiones y el riesgo de perder un ojo, fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, para recibir atención especializada.

Además, más de diez personas resultaron heridas, la mayoría de ellas estudiantes que participaban o presenciaban la demostración. Algunos sufrieron quemaduras, cortes y contusiones, y permanecen internados en el Hospital San José de Pergamino bajo observación médica. Entre los lesionados también se encuentran algunos adultos que se encontraban acompañando a los alumnos durante la actividad escolar.

Conmoción en la comunidad educativa

La explosión generó un profundo estado de shock entre docentes, estudiantes y familias del Instituto Comercial Rancagua. Personal de Bomberos Voluntarios, policía y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos y controlar la situación.

La investigación se centra ahora en determinar qué sustancias se utilizaron para la simulación del volcán y si hubo negligencia en las medidas de seguridad durante el experimento.

Lo que debía ser una feria de ciencias, símbolo del entusiasmo y la curiosidad de los jóvenes por el conocimiento, terminó con una tragedia que deja una lección dolorosa sobre la importancia de la seguridad en los entornos educativos.