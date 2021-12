Un nuevo Franklin: se escapó otra tortuga y ya son al menos tres los casos en el año

A través de un posteo en la red social Facebook, en el grupo "Amigos de 4 patas de Río Gallegos" en el cual un usuario sostuvo: "Buenas, encontré un amiguito en mi patio, se agradece la difusión para encontrar al dueño. Para constatar el dueño se debe responder un par de preguntas, porque no queremos entregársela al primero que se contacte! Gracias".

Horas más tarde, La Opinión Austral se comunicó con Alan Estrada, autor de la publicación y confirmó que "la acaban de reclamar, es de una vecina del barrio 207 viviendas de Río Gallegos".

Si bien esta tortuga pudo reencontrarse con su dueño, repasamos algunos de los casos que La Opinión Austral publicó, sobre diferentes tortugas que se perdieron durante el año.

Uno de los casos fue una tortuga que apareció caminando en las calles de Río Gallegos, durante el mes de Marzo y que tras gran difusión pudo reencontrarse con su dueño. El caso de Gisella, una vecina de Río Gallegos, que publicó en un grupo de mascotas que encontró a una tortuga terrestre en la calle Entre Ríos. En el posteo comentó que la salvaron de que la atropellara un auto y la recogieron para cuidarla en su casa, hasta que pudieran dar con sus dueños.

Por supuesto, la publicación no demoró mucho en tener gran repercusión, ya que no es habitual ver a estos animales en los grupos de mascotas. En los comentarios, algunos usuarios denunciaron que no sería la primera vez que esta tortuga sale de su casa y que, aparentemente, tendría una enfermedad llamada piramidismo, una patología ósea que afecta a esta especie.

Otro de los casos que ocurrieron en la capital santacruceña, se produjo durante el mes de diciembre de este 2021. La tortuga caminaba por el centro de la ciudad y fue hallada por un vecino. La publicación de un joven de Río Gallegos, tuvo varios comentarios y cientos de compartidos en la red social de Facebook. El joven encontró una tortuga en plena calle de la capital santacurceña, más precisamente en la calle Filipo y decidió publicarla en redes para ver si el exótico animal tenía dueño.

A partir de esto, Nahuel Gallardo escribió: "Buen día recien salí a comprar por el barrio 213 y me encontré con esta tortuga caminando por la calle filipo".

Pese a recibir varios comentarios y compartidos en la publicación, el dueño del animal no se hizo presente al respecto.

Con estos dos casos, son 3 las tortugas que se perdieron en la capital santacruceña durante este 2021. Dos lograron reencontrarse con sus dueños, mientras que una de ellas continúa sin ser reclamada.