El Hospital Italiano de Buenos Aires se convirtió en el primer centro de salud del país en incorporar el robot quirúrgico Toumai, una herramienta de vanguardia que revoluciona la forma de realizar intervenciones médicas. La decisión forma parte del Nuevo Programa de Cirugía Robótica Endoscópica Mínimamente Invasiva, un proyecto estratégico que apunta a posicionar al hospital como referente regional en tecnología médica aplicada a la cirugía.

La adquisición del Toumai representa no solo un salto tecnológico, sino también una apuesta a largo plazo por la modernización del sistema sanitario argentino. Con esta incorporación, el Hospital Italiano inicia una nueva etapa que incluye capacitaciones en el exterior, actualización de equipamientos y reformas en la infraestructura hospitalaria para adaptarse a los estándares internacionales más exigentes.

Con visión 3D, instrumentos controlados a distancia y conectividad avanzada, el Hospital Italiano lidera la innovación en cirugía mínimamente invasiva en Sudamérica.

De la urología a nuevas especialidades quirúrgicas

Desde 2008, el 90% de las intervenciones robóticas realizadas en Argentina correspondieron a patologías urológicas, mientras que el 10% se efectuó en el área de otorrinolaringología. Ahora, con el Toumai, el alcance de la cirugía robótica se amplía hacia otras especialidades como Cirugía General, Ginecológica, Pediátrica y Trasplante, consolidando un modelo interdisciplinario que prioriza la precisión y la recuperación del paciente.

“El robot no opera solo. Todas las acciones son realizadas por el cirujano, pero con un nivel superior de precisión, ergonomía y seguridad. Estamos muy orgullosos de incorporar tecnología de primer nivel mundial para brindarle la mejor atención a nuestros pacientes”, destacó el Dr. Gustavo García Fornari (M.N. 87.030), jefe del Departamento de Cirugía.

Menos invasión, más precisión y recuperación acelerada

El sistema Toumai permite realizar cirugías menos invasivas, con incisiones más pequeñas, menor dolor postoperatorio y recuperación acelerada. Además, ofrece una visión tridimensional (3D) Full HD con aumento de 10x y un feedback háptico que brinda una sensibilidad superior al tacto humano.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Cirugías mínimamente invasivas con mejor control y exactitud.

Menor sangrado y necesidad de transfusiones.

Altas hospitalarias en apenas 24 horas, en la mayoría de los casos.

Plataforma habilitada para telecirugía mediante conectividad 5G.

El jefe del servicio de Cirugía General, Dr. Oscar Mazza (M.N. 84.920), subrayó: “La cirugía robótica abre un horizonte de posibilidades en operaciones complejas del aparato digestivo, como colon, recto, hígado o páncreas. Nos permite ofrecer técnicas mínimamente invasivas en casos que antes requerían cirugías abiertas, con menos complicaciones y una recuperación más rápida”.

El proceso de formación incluyó simuladores y entrenamiento, lo que asegura la competencia del equipo médico en el empleo de esta avanzada tecnología quirúrgica .

Tecnología de punta para mejorar la calidad de vida

Por su parte, el Dr. Wenceslao Villamil (M.N. 94.611), jefe de la Sección de Cirugía Robótica Urológica, explicó que el Toumai “brinda una visión en 3D de alta definición con un aumento de 10x, lo que permite diferenciar con claridad los tejidos a resecar de las estructuras vitales que deben preservarse”.

En el caso de los pacientes con cáncer de próstata localizado, la tecnología permite preservar funciones esenciales como la continencia urinaria y la función eréctil, mejorando significativamente su calidad de vida.

“Creemos que esta tecnología no solo llegó para quedarse, sino que en el futuro será el estándar en los principales quirófanos, brindando mayor seguridad y eficacia en el tratamiento de las pacientes oncológicas”, afirmó el Dr. Diego Odetto (M.N. 145.710), especialista en Ginecología Oncológica.

Un cambio de paradigma en la cirugía moderna

La llegada de Toumai posiciona al Hospital Italiano como pionero en Argentina y referente en Latinoamérica en cirugía robótica. Este hito marca un cambio de paradigma en la medicina moderna, orientado hacia procedimientos más seguros, precisos y humanos.

El Dr. Roberto Vagni (M.N. 116.617), jefe de Urología Pediátrica, remarcó que “este paso no solo significa avanzar en calidad de atención y seguridad para los pacientes pediátricos, sino también alinearnos con los principales centros de referencia internacionales”.

Con esta incorporación, el Hospital Italiano reafirma su compromiso con la excelencia médica y la innovación tecnológica, proyectando un futuro en el que la cirugía robótica será parte esencial del tratamiento de diversas patologías en Argentina.