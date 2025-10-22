Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de los festejos por su centenario, el Club Deportivo Hispano Americano presentó oficialmente su libro conmemorativo en el Salón del Natatorio “Wenceslao Peisci”, donde socios, deportistas y dirigentes se reunieron para el acto.

La publicación, titulada “Centenario Celeste – Un siglo de grandeza, con el alma celeste”, es obra del periodista y profesor Pablo Beecher, quien volcó en sus páginas un minucioso trabajo de reconstrucción histórica que abarca desde los orígenes del club hasta su consolidación como referencia provincial.

Una historia contada con identidad

Durante el acto, la presidenta del club, Claudia D’Ambrossio, expresó la emoción de encabezar este momento tan significativo:

“Es un placer enorme para mí, no puedo describir lo que significa ser la persona que lanza hoy este libro de los 100 años del Centenario Celeste”, señaló.

La dirigente destacó el acompañamiento de quienes hicieron posible el proyecto, iniciado hace tres años:

“Empezamos a trabajar esta idea entre toda la comisión directiva para poner palabras a la historia del club. Contábamos con la experiencia de Pablo y Milagros, con trabajos maravillosos previos, y frente a ese bagaje de conocimientos decidimos poner en valor este material”. El periodista y profesor Pablo Beecher firmó ejemplares durante la presentación.

D’Ambrossio también remarcó el trabajo editorial realizado por Leandro Correa, responsable de la edición, y por la Imprenta, que llevó adelante la publicación:

“Ha hecho de este material un trabajo sublime. Ya lo van a ver cuando lo tengan en sus manos, no tenemos nada que envidiarle a ninguna editorial del país”.

El libro del centenario recorre la vida institucional de Hispano Americano, desde sus primeros pasos como club social y deportivo hasta su expansión en disciplinas como el básquet, la natación, el fútbol y el patín. Además, rescata la memoria de sus socios fundadores, entrenadores y deportistas que forjaron la identidad “celeste” a lo largo de un siglo.

Para la comunidad hispanista, el proyecto simboliza algo más que un homenaje: es una reafirmación del vínculo emocional que une a generaciones de deportistas, familias y simpatizantes con una institución que trascendió lo deportivo y que para muchos, como el famoso lema de la institución reza, “Hispano es familia”.

El evento concluyó con la entrega simbólica de ejemplares a socios históricos y referentes del club. “El trabajo es maravilloso y con todas nuestras expectativas. Espero que lo disfruten tanto como disfrutamos nosotros este proceso de creación”, cerró D’Ambrossio.