La violencia en el fútbol sudamericano volvió a tener repercusiones fuera de las canchas. La banda argentina Seattle Supersonics, reconocida por su tributo a Nirvana, suspendió su gira por Chile debido a amenazas recibidas tras los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana.

El grupo tenía previstas presentaciones en Santiago, Quilpué y Talcahuano, en el marco de la celebración por sus 15 años de trayectoria. Sin embargo, la producción chilena informó que recibió mensajes intimidatorios, incluso con datos personales y fotos de vehículos, lo que llevó a cancelar los recitales por cuestiones de seguridad.

El baterista y productor de la banda, Esteban Molina, contó en diálogo con Clarín que “los mensajes anónimos en redes no nos preocuparon tanto, pero lo que recibió la producción fue grave: amenazas directas y hasta un doxeo”, que consiste en recopilar y publicar información personal de alguien o de un grupo, sin su consentimiento, con el objetivo de dañar su trayectoria pública y profesional. “La policía dijo que no podía garantizar seguridad para eventos con arg

entinos, y ahí decidimos dar de baja la gira”, contó.

Seattle Supersonics, formado en 2010 en Buenos Aires, no viajaba a Chile desde 2018 y había generado gran expectativa en sus seguidores. A pesar de ser futboleros, sus integrantes remarcaron que ninguno es hincha de Independiente y que no hacen referencias al deporte en sus shows.

La suspensión de la gira llega en un contexto de tensión entre hinchas chilenos y argentinos, luego de los graves disturbios protagonizados en Avellaneda, que obligaron a la Conmebol a suspender el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Tras la cancelación en Chile, la banda continuará con presentaciones en la Argentina y luego en Brasil, donde ofrecerá una serie de nueve shows entre el 24 de octubre y el 8 de noviembre en ciudades como São Paulo, Porto Alegre, Brasilia y Belo Horizonte.