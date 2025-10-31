Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la víspera de los festejos de Halloween, la concejal de Río Gallegos, Daniela D’Amico, expresó públicamente su rechazo a esta celebración de origen anglosajón, a la que calificó como una “fiesta pagana”. Lo hizo a través de un video difundido en sus redes sociales, donde argumentó que no participará de los festejos por motivos religiosos y citó fragmentos de la Biblia para fundamentar su postura.

“No vamos a celebrar Halloween, ¿sabes por qué? Porque Halloween no es algo que agrade a Dios, es una fiesta pagana que justamente no es agradable a los ojos de Dios. Como cristiana evangélica, el primero de noviembre, en el gimnasio Juan Bautista Rocha, a las 20 horas, todas las iglesias evangélicas de Río Gallegos nos vamos a reunir para alabar en nombre de Dios”, expresó la concejal en su video.

Durante el mensaje, D’Amico también recitó un pasaje del libro de Isaías: “Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle mientras tanto esté cercano”, para reforzar su postura religiosa frente a la festividad que cada año gana más popularidad en distintos puntos del país.

Una convocatoria alternativa al Halloween

Junto con su publicación, D’Amico compartió una invitación a un encuentro que se realizará el 1° de noviembre a las 20 horas en el gimnasio Juan Bautista Rocha, donde se congregarán distintas iglesias evangélicas bajo el lema de “alabar en nombre de Dios”.

El mensaje completo publicado en su cuenta de Facebook fue el siguiente: “No celebramos Halloween porque sabemos que es una fiesta pagana que no agrada a Dios. En lugar de participar en las tinieblas, elegimos buscar Su luz, Su presencia y Su bendición. ‘Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano’. — Isaías 55:6”.

Reacciones en redes sociales

El posteo generó diferentes opiniones entre los usuarios locales. Algunos apoyaron la postura de la concejal, destacando la importancia de mantener las tradiciones religiosas, mientras que otros cuestionaron su intervención en un tema considerado parte de la libertad individual y cultural.

En los últimos años, Halloween ha ganado gran presencia en Río Gallegos, con disfraces, fiestas temáticas y actividades familiares en los barrios y centros comerciales. Sin embargo, el mensaje de D’Amico reavivó el debate sobre la compatibilidad entre las creencias religiosas y las celebraciones populares que forman parte del calendario cultural contemporáneo.

Halloween y la mirada religiosa

En distintos sectores del ámbito religioso, Halloween suele ser criticado por su origen pagano y por la simbología asociada a lo oscuro o lo sobrenatural. En contraposición, algunas iglesias evangélicas promueven actividades alternativas centradas en la oración y la alabanza, como la convocada por Daniela D’Amico para el próximo 1° de noviembre.

La postura de la concejal refleja un debate que cada año se renueva en distintas ciudades del país, entre quienes disfrutan de la festividad como parte del entretenimiento y quienes consideran que su celebración contradice valores espirituales.