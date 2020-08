La reforma judicial, que formó parte de la plataforma electoral del Frente de Todos, obtuvo esta semana la media sanción en la Cámara de Senadores y pasó a la Cámara de Diputados, donde deberá seguir consiguiendo consensos para que se convierta en ley.

'Cómo incidirá la Reforma Judicial en Santa Cruz'

Entre los aspectos más destacados, además de los cambios que habrá en relación a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se encuentra uno de los objetivos que es central en la ley: fortalecer la idea de una Justicia Federal descentralizada en las provincias.

Para esto último, se planea crear Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las distintas jurisdicciones y sus respectivos cargos de jueces. Con esta medida, se busca equidad en el sistema federal de justicia. También se crearán nuevas Cámaras de Apelaciones, al igual que Defensorías Oficiales y cargos de fiscales.

Sólo cuatro provincias quedarán sin Cámara Federal en la República Argentina, una de ellas, Tierra del Fuego, que dependerá de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena (Santa Cruz), creada en 2015, pero en la que no se avanzó en su funcionamiento durante la administración de los cuatro años de Cambiemos.

Según se indicó, la necesidad de creación de Juzgados Federales de Primera Instancia en las jurisdicciones provinciales busca agilizar las investigaciones en delitos como la trata de personas, narcotráfico y contrabando, entre otros.

Además, el oficialismo remarcó que se apunta a la especialización de los jueces y que el espíritu de todo el proyecto busca la independencia de los magistrados que, según consideró la ministra de Justicia Marcela Losardo en el Congreso, es una de las deficiencias más evidentes.

La incidencia en Santa Cruz

Para el diputado nacional Pablo González (Frente de Todos), en el caso de la provincia de Santa Cruz, el proyecto tiene incidencia directa por cuanto descentraliza geográficamente el servicio de prestación de justicia. “Hoy tenemos un sistema judicial federal, que no es solamente el fuero penal, en el interior del país, se denominan de fuero universal”, advirtió.

Diputado Pablo González

Al respecto, entrevistado por La Opinión Austral, sostuvo que un juez federal, por ejemplo, en Santa Cruz, atiende instancias previsionales, trata de personas, cuestiones relacionadas al narcotráfico, juicios como los que en su momento hicieron los empleados de YCRT, ejecuciones fiscales de la AFIP, etc.

“Lo que está pasando hoy, es que un ciudadano de Santa Cruz que vive en Tres Lagos y tiene que apelar una ejecución fiscal de la AFIP, se tiene que ir hasta Comodoro Rivadavia (Chubut), luego de ir a Río Gallegos como primera instancia”, manifestó el legislador nacional.

González anticipó que la idea es cambiar esa lógica y que mañana darán a conocer los pormenores, en un trabajo en el que intervino la gobernadora Alicia Kirchner, que consiste en un esquema geográfico de distribución de estos Juzgados Federales de fuero universal.

Cámara de Piedra Buena

En el caso de la Cámara Federal de Piedra Buena, expresó que es indispensable. “Primero, porque queda geográficamente ubicada en la mitad, entre Comodoro Rivadavia y Ushuaia (Tierra del Fuego); para que tengan una idea, hoy el Juzgado de Comodoro tiene jurisdicción hasta Ushuaia”, comentó.

“Fue pensada porque está en el medio, porque tiene el aeropuerto de Puerto Santa Cruz cerca, lo que llevará a buscar conectividad a través de LADE o alguna línea aérea que lo requiera para que un justiciable de Tierra del Fuego viaje en grado de apelación y, obviamente, queda mucho más cerca para los ciudadanos de Santa Cruz”, dijo.

Pablo González recordó que en su momento se cuestionaba en los medios de Buenos Aires que el lugar tenía pocos habitantes. “Bueno, durante el gobierno de Mauricio Macri quedó frenada”, pero “lo que nosotros decíamos es que quedaba en el medio, que tiene accesibilidad desde todos los puntos de Santa Cruz”, reiteró.

Además, consideró que “es un lugar que tiene que crecer, que tiene las represas, mucho movimiento económico, el puerto de Punta Quilla, es decir, tiene una situación geográfica que amerita que pueda ser un polo judicial”.

“Con la visión que tienen los porteños y algunos acá en Santa Cruz, nunca hubiera crecido un pueblo en el interior del país, como cuando en su momento vino una comisaría federal a Río Gallegos”, mencionó.

“Nosotros queremos que crezca, entonces esa Cámara va a tener un defensor y un fiscal de Cámara y tres jueces y va a funcionar en grado de apelación de todos los procesos que haya en Santa Cruz y Tierra del Fuego”, subrayó.

Se agregan Juzgados

Como ya mencionamos, la reforma que ya tiene media sanción, tiene entre sus principales objetivos la creación de Juzgados Federales de Primera Instancia en las provincias, con sus respectivos cargos de jueces.

En el caso de Santa Cruz, la idea es que uno de ellos esté en Río Turbio. El argumento para instalarlo allí es que se trata de una zona de frontera, está YCRT, tiene Gendarmería, cuenta con un paso de Integración entre Argentina y Chile, donde es importante extremar los controles.

También porque geográficamente tendría competencia sobre El Calafate, es decir, el Departamento Lago Argentino. El diputado Pablo González aclaró que “todas las causas que ya estaban radicadas en los Juzgados anteriores, seguirán allí”.

El otro Juzgado Federal de Instancia Universal sería radicado en la localidad de Perito Moreno. Se eligió ese lugar, por la fuerte actividad minera, está cerca de la frontera con Chile, cuenta con aeropuerto, tiene el parque nacional Patagonia; es decir, influyó mucho su ubicación geográfica.

“Acá se piensa no en la cantidad de gente que vive cerca, con una visión centralista, que incluso comparten algunos abogados de Río Gallegos que me han hecho llegar notas, sino la posibilidad que tiene que tener la gente de acceder a la Justicia”, expresó.

Luego, el legislador reflexionó: “Sino, hay una Justicia sólo para aquel que puede pagar un abogado en Comodoro Rivadavia; termina accediendo a la Justicia sólo el que tiene plata, el resto no. La Justicia Federal no atiende sólo las cuestiones penales, no pone el casco y el chaleco como hemos visto durante estos años, sino que es mucho más importante su rol”.

De esta forma, la provincia de Santa Cruz pasaría de contar con dos Juzgados Federales a cuatro: Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Turbio y Perito Moreno. Además de una Cámara de Apelaciones en la ciudad de Piedra Buena.

Es importante destacar que, si bien en nuestra provincia esto ha pasado prácticamente desapercibido, está escrito en la media sanción aprobada el jueves en la Cámara Alta.

La mesa judicial

En cuanto al resto de la reforma judicial, lo primero que hay que decir es que tiene varios capítulos y que uno de ellos es la incidencia de la ley en la justicia del interior del país, que es lo más importante para provincias como Santa Cruz.

Esto es dable aclararlo, porque todo el debate al menos el que se lee y observa en los medios de comunicación- está circunscripto a la Capital Federal. Pero si hablamos exclusivamente de CABA, la ley que obtuvo media sanción, busca cumplir con la manda de la reforma constitucional de 1994, que decía que había que transferir la justicia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Esto nunca pasó, quedó una Justicia Federal en lo Criminal en Comodoro Py, que fue un factor de poder político, por eso todos en el país sabían quién era (Claudio) Bonadío, (Julián) Ercolini, (Sebastián) Casanello, etc.”, dijo el diputado Pablo González.

“Esto siguió- porque la mayoría utilizaba las causas como un factor de poder político. Ahora se va a distribuir y va a haber 46 jueces, es decir, no se los va a poder presionar y ellos tampoco van a poder utilizar las causas de manera política”, manifestó.

Para González no habrá ninguna posibilidad de que se designen jueces a dedo, ya que, entre otras cosas, cambia la forma de designar a los magistrados en las causas. “En aquellos lugares donde se creen Juzgados y todavía no haya jueces, se hace mediante un sistema complejo de designación”, aseveró.

Finalmente, recordó que la reforma judicial, es el cumplimiento de la plataforma electoral, de la justicia y el debate. “Hay resistencia de la oposición a debatir porque hay compromisos políticos muy fuertes con los jueces que los bancaron políticamente durante estos cuatro años”, dijo.

“Había una mesa judicial donde hasta nosotros lo sabíamos; una mesa judicial comandada por el ministro de Justicia (Germán) Garavano, que interactuaban con los jueces federales las maniobras que se hacían. En esos casos no hay garantías de debido proceso, ni se puede llevar adelante ningún proceso serio. Ya no va a pasar, porque se podrá influir sobre 5 o 6 jueces, pero ahora va a haber 46, eso garantiza que haya transparencia”, manifestó