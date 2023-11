Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. La señora Thatcher lo fue, así como lo fue Reagan (expresidente de EEUU) o lo fue Churchill (exprimer ministro de Reino Unido), como De Gaulle (expresidente de Francia). Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda“. Así respondió el candidato a presidente por la extrema derecha, Javier Milei, cuando su contrincante por Unión por la Patria, Sergio Massa, le habló de la soberanía sobre las islas Malvinas.

“Thatcher es una enemiga de la Argentina. Ayer, hoy y siempre. Nuestro héroes son absolutamente innegociables, por más que para vos Thatcher sea una figura. Defiendo la soberanía de Malvinas y creo que sería importante que digas si los kelpers tienen derecho a la autodeterminación o no“, le reprochó Massa, ante lo cual Milei no se quedó callado: “Con ese criterio, cuando Alemania en el año 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Cruyff la rompió e hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que hizo Mbappé en la final, tendrás que despreciarlo porque nos hizo los goles. Una cosa no tiene que ver con la otra”.

Fue uno de los momentos de mayor polémica en el último debate presidencial para el líder de La Libertad Avanza, que de inmediato recibió repudio de amplios sectores.

En declaraciones a LOA Radio, por LU12 AM680, el secretario de Malvinas ante la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, dijo que “Massa hizo un planteo que para nosotros es una política de Estado, una prioridad de la política exterior y honramos a los caídos en la guerra”, pero “una vez más Milei mostró su admiración por quien mandó a la muerte a los tripulantes del ARA General Belgrano, a los 323 caídos y que afectó la integridad física del resto de la tripulación, en un momento en el que el buque argentino se encontraba fuera del área exclusión que el gobierno británico, unilateralmente, había definido como zona de combate. Se encontraba retirándose hacia el territorio continental argentino”, agregó el funcionario del Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto.

“Es un acto cobarde y de una crueldad absolutamente injustificada. No solamente se quedó ahí Milei, lo más grave es que analizó la situación de una manera muy ofensiva al compararlo con un partido de fútbol del mundial“, insistió Carmona sobre las islas que fueron usurpadas ilegalmente por el Reino Unido en 1833. Desde ese momento, los reclamos diplomáticos no han cesado.

En declaraciones a LOA Radio, Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, repudió a Milei.

Por otro lado, el secretario de Malvinas aseguró que el “riesgo de Milei se potencia aún más cuando aparece asociado con el presidente más desmalvinizador que tuvimos desde 1983, que es Mauricio Macri, autor del pacto Foradori-Duncan“, en referencia al acuerdo firmado durante el gobierno de Cambiemos que marcó la remoción de obstáculos para explotación de recursos de las islas por parte de los británicos.

Quien también hizo declaraciones sobre el asunto fue Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dijo que “no se puede decir cualquier cosa”, al referirse a la cláusula para la recuperación de las islas.

Fue en el marco de un discurso en el Congreso de la Nación, durante un acto por los 40 años de la recuperación de la democracia. “Sabemos que muchas cosas nos dividen, pero hay otras, las más importantes, que nos unen. Yo no quiero ningún título especial para los medios, simplemente recuerdo lo que dice la Constitución. Hay gente que tiene o quiere tener responsabilidades públicas y nunca leyó la Constitución”, sostuvo en referencia al candidato libertario.

“No se puede decir cualquier cosa de Malvinas. Nosotros lo votamos. No se pueden alquilar, no se pueden vender, porque lo dice la Constitución. Y la cláusula es transitoria porque creemos que vamos a recuperar las Malvinas, hay que hacerlo por vías pacíficas“, agregó.

Horacio Rosatti dijo que el candidato de LLA desconoce la Constitución.

Más dolidos, los integrantes de Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de todo el país manifestaron su total repudio a la reivindicación de la figura de la exprimera ministra británica y, en el caso del de La Plata, llamaron a votar por Massa en el balotaje.

En un comunicado, el grupo de excombatientes señaló que “Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpan ilegalmente parte de nuestro territorio e idolatra a Margaret Thatcher, responsable de la muerte de 634 soldados, que es enemiga de la Argentina”.

Incluso un sobreviviente del ARA General Belgrano como Jorge Gaitán, integrante de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas “Alberto Amesgaray” de General Pico y representante electo al Parlasur, respondió: “Yo soy sobreviviente del crucero General Belgrano que fue hundido cuando veníamos para el continente por orden de la ídola de Javier Milei. Por eso mi repudio, enojo, bronca y mi pedido a la sociedad de que no avale esto porque no va a ser lo mismo nuestro país si avalamos a una persona que con total caradurez pone en juicio un montón de cosas que ya estaban definidas“, expresó.

Vale mencionar que en junio del año pasado, el candidato libertario había reconocido que se siente “muy identificado” con la exprimera ministra de Reino Unido, que llevó adelante la ofensiva británica en la guerra de las Malvinas de 1982. Anoche, ante la consulta de Massa por las islas en el bloque de Relaciones Exteriores, Milei ratificó su afinidad con la británica y dijo que fue “una gran líder”.

Margaret Thatcher, primer ministra del Reino Unido durante Malvinas.

La reacción de los excombatientes fue determinante, en su documento preguntaron: “¿Estamos dispuestos los argentinos que habitamos este suelo con una inmensidad de recursos de darles la posibilidad mediante el voto universal a quienes, con viejos patrones de colonización política y cultura de entrega, hagan de la Argentina un NO PAÍS?”.

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, dijo a través de sus redes que era “lamentable” lo de Milei por “admirar a Margaret Thatcher, quien dio la orden de atacar el ARA General Belgrano terminando con la vida de 323 tripulantes Argentinos. A los fueguinos y las fueguinas sus expresiones nos avergüenzan y provocan un profundo rechazo”.

También otras figuras, como Sergio Goycochea, salieron en defensa de la soberanía argentina sobre las islas. El exfutbolista apuntó contra el candidato de LLA, manifestando que “ningún argentino o ninguna argentina puede admirar a aquellos que nos causaron tanto daño y que nos metieron en una guerra injusta y dolorosa” y recordó el cántico que se popularizó durante el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina salió campeón, y señaló que “el fútbol le hizo saber al mundo que Argentina tiene memoria con este himno que adoptó la gente en plena copa mundial“. Finalmente, “Goyco“ pidió “respeto por sobre todas las cosas, respeto a los pibes caídos, a los pibes que quedaron en pie”, sostuvo en referencia a los veteranos de Malvinas. Y subrayó: “Respeto a las familias”.

Sergio Goicoechea recuperó el canto de Qatar para criticar a Milei.

En la edición de la víspera, La Opinión Austral dio a conocer las declaraciones del presidente del Centro de veteranos de Santa Cruz, Fernando Alturria, quien manifestó sentirse “avasallado” por los dichos del candidato a presidente.

“Me siento insultado, ¿cómo hacemos para mirar a los familiares de Malvinas?, ¿cómo miramos a Sonia, a don José Ortega?” (NdeR: los padres de Honorio Ortega, único santacruceño fallecido en combate).

En los estudios de LU12 AM680, Alturria dijo que Santa Cruz reivindica la lucha por la soberanía en Malvinas “y en especial Río Gallegos, cómo sentimos Malvinas, es un insulto, sabemos cómo piensan, pero que lo digan así públicamente, eso es lo que provoca miedo“, aseguró.