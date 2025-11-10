Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las universidades nacionales anunciaron un paro de 72 horas que comenzará este miércoles, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el pasado 21 de octubre. La medida busca presionar al Gobierno Nacional para que cumpla con el aumento salarial y los fondos comprometidos para el sistema educativo superior.

Desde distintos gremios docentes advirtieron que el Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, “incumple de manera ilegal” la normativa aprobada, y alertaron sobre el vaciamiento progresivo de la universidad pública.

Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), aseguró que los salarios “no fueron recompuestos” desde la sanción de la ley y lamentó la falta de respuesta del Gobierno. “Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y los destinó a la deuda externa y a la SIDE”, manifestó Barbas.

La dirigente universitaria también subrayó la necesidad de profundizar las protestas contra la reforma laboral y las políticas oficiales que, según señaló, “atentan contra la universidad pública, los hospitales públicos y los derechos laborales”.

A diferencia de otras instituciones, el personal docente nucleado en la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD–UBA) anunció que no se sumará al paro y continuará con sus actividades habituales.

No obstante, la secretaria general de la AGD–UBA, Ileana Celoto, sostuvo que la medida nacional “es legítima y necesaria” y advirtió sobre el vaciamiento de la educación pública por la falta de cumplimiento de la ley.

“La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”, señaló Celoto.

La dirigente gremial alertó sobre el deterioro de los ingresos docentes y la creciente crisis dentro del sistema universitario. “Las bajas remuneraciones están provocando una crisis en el personal universitario. Muchos trabajadores no pueden sostener más las tareas que deben llevar adelante con los sueldos actuales. En muchos casos están por debajo de la línea de pobreza”, afirmó.

Según explicó, esta situación genera un aumento en los pedidos de cambio de dedicación, es decir, reducciones de horas laborales, lo que deriva en el desmantelamiento de los equipos de investigación y docencia.

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT–IS) y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Mercedes de Mendieta, calificó los salarios universitarios como “de miseria” y denunció que “cientos de docentes trabajan ad honorem”.

“Un docente que ingresa como ayudante de primera trabaja 10 horas por semana y cobra 2.000 pesos la hora. Hay compañeros que directamente no cobran salarios”, señaló la legisladora.

De Mendieta acusó al Gobierno de “incumplir de manera completamente ilegal una ley votada por ambas Cámaras”, y llamó a la comunidad educativa y a la sociedad en general a movilizarse en defensa de la educación pública.

“Hay que luchar contra la impunidad de un Gobierno ultraderechista que no quiere aplicar una ley conquistada y necesaria para el desarrollo del país”, concluyó.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, establece una actualización automática de los fondos destinados a las universidades nacionales y un aumento del 44% en los salarios docentes.

Sin embargo, las federaciones universitarias y gremios denuncian que el Ejecutivo no implementó la norma, generando un escenario de asfixia presupuestaria en las casas de estudio.

Con la tercera marcha federal universitaria sin respuestas oficiales, el conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario se intensifica, en medio de un clima de creciente tensión social y educativa en todo el país.