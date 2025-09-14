Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

UPP escribió otra página grande para el fútbol de Río Gallegos. En Puerto San Julián, superó 3–0 a Independiente en la final vuelta del clasificatorio provincial y, con un global de 6–2, se aseguró el boleto al Torneo Regional Federal Amateur. Fue una victoria contundente, trabajada desde el orden y la eficacia, en un contexto climático que volvió a jugar su partido.

El equipo riogalleguense se paró alto desde el arranque y golpeó en los momentos justos. A los 16 minutos abrió el marcador con una acción tan simple como efectiva: salida larga de Gibrel Fussey, la pelota viajó con el viento de área a área y encontró a Jonathan Jofré, que controló con solvencia y definió para el 1–0. Cinco minutos más tarde, a los 20, llegó el segundo: tiro libre de Lucas Aranda que, con la ayuda del viento, se coló en el fondo del arco y dejó sin respuesta al arquero local. UPP se fue al descanso con un 2–0 que reflejó su mayor claridad para leer el contexto y plantarse en campo rival.

El goleador volvió a aparecer en la goleada “Petrolera”.

El complemento se jugó con dientes apretados. Hubo cruces, pierna fuerte y mucho juego directo: el viento en San Julián empujó a ambos a buscar el pelotazo y el rebote. En ese ida y vuelta, UPP administró mejor las energías y cerró la tarde con precisión. A los 30, una salida larga desde el fondo derivó en una gran maniobra por derecha: Joaquín Jauregui metió un centro de tres dedos a ras del piso y, por el segundo palo, otra vez Jofré empujó para el 3–0 definitivo.

La final tuvo rasgos patagónicos: intensidad, duelos aéreos, balones largos y la necesidad de tomar decisiones rápidas. En ese escenario, UPP mostró solidez colectiva, oportunismo y una lectura táctica acorde al contexto. No se desesperó cuando el trámite se volvió áspero ni perdió foco en el plan para defender lejos de su arco.

El logro tiene una carga simbólica indisimulable. UPP forjó su identidad en la Liga de los Barrios —donde fue múltiple campeón—, se incorporó a la Liga Fútbol Sur, levantó el título local y ahora superó un clasificatorio exigente ante un histórico como Independiente de San Julián para ganarse un lugar en el Regional. Es la confirmación de un proceso que combinó rodaje competitivo, incorporación de jerarquía y una base que entendió a qué jugar en los momentos que valen.

De cara a lo que viene, el Regional asoma como un desafío mayúsculo en lo deportivo y en lo organizativo. La vara sube y el margen de error baja, pero la final dejó señales auspiciosas: eficacia en las áreas, espalda ancha para competir en contextos adversos y una convicción que no se negocia. En San Julián, UPP no solo consiguió el resultado: ratificó un camino y encendió una ilusión que, a esta altura, ya no admite diminutivos.