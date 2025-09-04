Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El clasificatorio provincial entra en zona de definiciones y el cruce que abre la serie entre Unión Petroleros Privados (UPP) e Independiente de San Julián concentra miradas en toda Santa Cruz. El primer capítulo se jugará este domingo, en la cancha de Hispano, y el desenlace será una semana más tarde en Puerto San Julián. En diálogo con Radio LU12 AM680, David Martínez, entrenador de Independiente, detalló el camino de su plantel y dejó una idea clara: competir con identidad, aun sabiendo que enfrente habrá un rival “duro y seguro de lo que busca”.

“Vinimos preparando, ya hace unos 20, 25 días”, contó Martínez al aire. El receso extenso del invierno obligó a ajustar cargas y prioridades. “Los recesos acá en el sur son medios largos, entonces cuesta poder de vuelta poner a un equipo a punto. UPP llega con un poquito más de rodaje en cuanto a lo futbolístico, dado que ya pudo hacer un par de partidos”, explicó. Para no llegar en frío, Independiente movió el tablero: “Tratamos de hacer algún amistoso el fin de semana pasado, más que nada para ver cómo estábamos y ordenar algunas cositas dentro del equipo”.

El DT describió un plantel de base juvenil, con retoques quirúrgicos. “Somos un equipo joven, con muchos chicos del club”, definió. En ese marco, el movimiento de mercado fue sobrio: “Para el torneo vinieron tres chicos que ya estuvieron con nosotros el año pasado. Ellos volvieron, ya los conocemos. Y se incorporó un muchacho de Comodoro, un chico joven”. Dos futbolistas importantes arrastran lesiones, pero el plan no cambia: “Eso no nos quita que vamos a ir a hacer nuestro fútbol, el que intentamos. Espero nos salga como pretendemos”.

La localía, un factor que suele pesar en series cortas, quedó repartida con el cierre en San Julián. “Me informaron que jugábamos primero de visitante y después de local. Termina siendo relativo, pero por un lado mejor porque cerrar de local por ahí te puede beneficiar un poquito, en cuanto al ímpetu, al ánimo y las ganas”, evaluó Martínez. La llave promete trámite parejo: el propio entrenador observó los dos cruces previos de UPP en Río Gallegos, definidos por penales. “Vi el partido con Boxing, fue muy parejo. Contra Bancruz lo vi de a ratos. UPP es un equipo firme y está seguro de lo que busca. Es duro de enfrentar”, consideró.

El escenario también ayuda a modelar la propuesta. En San Julián, Independiente y Racing entrenan sobre sintético, piso que hoy domina en la Liga Centro. “Acá las dos canchas que hay son de sintético: la de Racing e Independiente. Ha cambiado muchísimo: se puede trabajar más y ver un poco más de fútbol en cuanto a lo vistoso. A mí me gusta pregonar que se juegue bien la pelota, que se intente llegar jugando, no todo pelotazo”, subrayó. La ida será en la cancha de Hispano, un terreno “lindo” que el DT conoce y que, espera, reciba buen acompañamiento: “Ojalá se acerque la gente de San Julián a apoyar al equipo”.

La identidad que plantea Martínez se alimenta, además, del trabajo con el semillero. “Hay una escuelita que trabaja dentro del gimnasio y otra por la liga, con categorías bien formadas. En el amistoso llevé cuatro chicos de sexta para que se vayan formando. Eso tiene que ser la forma de trabajar de un club”, afirmó. La proyección de juveniles convive con una meta institucional que no se negocia: “La expectativa más grande es poder jugar nuevamente el Federal, porque es la idea que pregona el club: tratar de jugar siempre torneos superiores sin descuidar la liga”.

La logística está resuelta. “Viajamos el sábado para ir a descansar a Gallegos”, informó el técnico. El calendario también apremia: la Liga Centro reiniciará el 20/21 de este mes y a Independiente le tocará quedar libre en la primera fecha, por lo que debutará el 27. Entre medio, la serie con UPP quedará liquidada. “Son dos partidos y hay que estar finos en los detalles”, asumió.

Del otro lado, UPP llega con envión anímico tras superar a Boxing y a Bancruz en definiciones por penales. Es un equipo con mezcla de experiencia y oficio, acostumbrado a partidos cerrados. Martínez lo sabe y no sobreactúa el libreto. “UPP es un rival que viene fuerte. Nosotros tenemos que sostener nuestra idea, competir y ser inteligentes”, deslizó, consciente de que el margen de error se achica al mínimo.

El partido de ida, entonces, se dibuja con rasgos nítidos: duelo intenso, mitad de cancha en disputa, cierres al límite y el valor agregado de una serie que se trasladará a San Julián dentro de siete días para escoger un nombre propio rumbo al Regional Amateur. En ese viaje, Independiente intentará respaldar con pelota al ras del piso lo que su entrenador propone en cada práctica.

Martínez cerró la charla con un deseo simple, casi una regla no escrita en jornadas así: que el fútbol ordene todo. “Lo más importante es que se pueda ver buen fútbol y que, si dos equipos aspiran a jugar un torneo superior, lo puedan desarrollar de la mejor manera”, dijo. Falta poco para comprobarlo. La primera respuesta se dará este domingo, en la cancha de Hispano; la sentencia, una semana después, a orillas del mar en San Julián. Entre ambos capítulos, Independiente buscará que su proyecto juvenil, su trabajo silencioso y su convicción con la pelota hagan la diferencia.