El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI) ofrece a los jubilados la posibilidad de aplicarse una vacuna gratuita en pocos pasos, en caso de cumplir con los requisitos.
Este no es el único beneficio al que acceden los titulares de PAMI, ya que durante octubre también podrán solicitar anteojos de manera gratuita.
Cómo encontrar farmacias habilitadas
PAMI dispone de un buscador online en su página web oficial que permite localizar las farmacias más cercanas donde recibir la vacuna. El proceso es simple y consta de tres pasos:
- Ingresar a la sección de Campaña de Vacunación Antigripal 2025
- Acceder al Buscador de Farmacias y seleccionar provincia y motivo de consulta
- Completar localidad y código postal para obtener resultados precisos
- La herramienta mostrará una lista completa de farmacias disponibles ordenadas por proximidad al domicilio del afiliado, con direcciones y horarios de atención.
¿Cuánto cuesta la vacuna antigripal?
Los afiliados del PAMI podrán acceder gratuitamente a la vacuna antigripal, por lo que nadie puede cobrar por ella. Además, no es necesario sacar turno para ponérsela, pero la obra social recomienda contactar a la farmacia de confianza para confirmar su disponibilidad.
