Durante una entrevista exclusiva con Crónica, el Doctor Valentín Fuster compartió un profundo mensaje sobre la importancia de la educación y el rol de las nuevas generaciones en el futuro de la salud global. “Yo creo que la educación es absolutamente crítica y cómo mejor que educar a una generación de gente joven que escucha y que tiene la posibilidad de cambiar el mundo”, afirmó.

El cardiólogo, una de las máximas autoridades mundiales en prevención cardiovascular, sostuvo que las políticas de salud deben enfocarse especialmente en la niñez y la adolescencia. “Si usted me pregunta dónde está la prioridad, creo que en los niños y niñas antes de los 20 años”, enfatizó, en línea con su visión de una medicina basada en la prevención y la formación temprana.

El recuerdo de un amigo y un maestro

Fuster recordó con admiración al Doctor René Favaloro, destacando su legado humano, científico y educativo. “René Favaloro era una persona excepcional. Un gran amigo. Un gran profesional. Era una persona que empieza como médico rural: él sabe lo que es la gente, lo vivió”, expresó. Además, subrayó su enorme aporte a la ciencia y su compromiso con la educación: “Favaloro conocía muy bien la importancia de la ciencia, la salud y la educación”.

El homenaje se dio en el marco del 50° Aniversario de la Fundación Favaloro, institución que hoy forma parte de RED BASA, la red médica del Grupo Olmos, uno de los principales prestadores de salud del país.

Una trayectoria marcada por la ciencia y el compromiso social

El Doctor Valentín Fuster es una de las figuras más influyentes de la cardiología moderna. Actualmente dirige el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en Madrid y el Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinai en Nueva York. Ha dedicado su carrera a estudiar los factores de riesgo del corazón y promover la educación en salud desde edades tempranas.

Autor de más de mil publicaciones científicas y galardonado con numerosos reconocimientos internacionales, Fuster impulsa proyectos educativos bajo la premisa de que “la salud cardiovascular comienza en la infancia”. Su pensamiento combina ciencia, empatía y compromiso social, consolidándolo como un referente mundial de la medicina preventiva y un heredero natural del legado humanista de René Favaloro.