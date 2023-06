Video. Diego Topa habló sobre el caso de Jey Mammon: "El tiempo va a decir la verdad"

Diego Topa habló con Juan Etchegoyen para "Mitre Live", y confesó lo que piensa sobre la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto a Juan Martín Rago, conocido artísticamente como "Jey Mammon", por abuso sexual. También, contó si actualmente habla con él.

La confesión que hizo Topa sobre el caso de Jey Mammon

Juan le consultó que opinión tenía sobre el caso de Jey y Topa manifestó: “Yo, como todo el mundo, estamos enterados de lo pasa, pero...Nadie es el dueño de la verdad, porque no estuvimos ahí y no sabemos nada".

Luego, agregó: “Es un tema súper sensible y yo no me meto mucho en todo eso. Desconozco y el tiempo va a decir la realidad y la verdad”.

Además, remarcó: “Es un tema difícil el que están atravesando un montón de personas”. Para concluir, Etchegoyen le consultó si se había comunicado con Jey. Ante esto, Diego comentó: “No te voy dar más declaraciones. Vos queres sacar titulares”.

Jey Mammon recibió una importante oferta laboral

Telefe desvinculó a Mammon de "La Peña de Mofi" luego de que fue denunciado por abuso sexual. Incluso, ya no lo volvieron a contratar en ningún canal y se terminó yendo del país.

Ahora, la periodista Pilar Smith contó en su programa "Net TV" que al humorista le ofrecieron una importante oferta laboral.

El productor Gustavo Sofovich fue la persona que lo quiso ayudar para que vuelva a trabajar.

Gustavo le ofreció "hacer temporada teatral el próximo verano", confirmó Pilar.

También, expresó las sensaciones que Juan Martín Rago tuvo ante la reciente propuesta: "Me dijo que no está para pensar en la vuelta a la televisión o al teatro”