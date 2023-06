Video. El blooper que protagonizó el Conejo de Gran Hermano frente a Marcos Ginocchio: "Está re loco"

Luego de que Alexis "el Conejo" Quiroga de Gran Hermano 2022 (Telefe) terminara su relación con Constanza Romero, se lo pudo ver disfrutar de la noche porteña junto al ganador del programa, Marcos Ginocchio. Una seguidora vio que estaban subidos a un taxi y los fue a saludar. Ella se encontraba grabando y pasó algo inesperado. La filmación la publicó en su cuenta de TikTok y rápidamente se hizo viral.

El gracioso momento que vivió el Conejo de Gran Hermano frente a Marcos Ginocchio

En el video, la usuaria @luchi.contreas119 se acercó a los ex competidores del reality para saludarlos. Cuando llegó al vehículo, se sorprendió como se bajó Alexis.

Quiroga abrió la puerta y se cayó al piso. Ante esto, Marcos manifestó: “¡Está re loco!”.

La repercusión que tuvo en redes el video del Conejo de Gran Hermano

Todo terminó como una anécdota y las personas en Twitter salieron a comentar sobre lo sucedido.

El cone siempre esta cayendose JAAJAJAJ — Lourdes Ruggia (@lourdesruggia) June 25, 2023

Se cayó!!! El conejo tiene tendencia a caerse — Silvana (@Sil_Vana__) June 26, 2023

jakdjaksjajajajaa como se va a caer así https://t.co/HiLXNtRUk5 — ᴄᴀɴᴅᴇʟᴀ🇦🇷🏆 (@Canduus1) June 26, 2023

JAJAJAJA por qué salía despedido así https://t.co/zcwEPxZ9BB — sof (@softbursin_) June 25, 2023

JAJAJAJAJAJAJAJAJA Como se bajaba https://t.co/DiI219CXct — 𝑴𝒊𝒏𝒊 𝑮𝒊𝒕𝒂𝒏𝒂 🌻 (@Gitanitaflores) June 25, 2023

Julieta Poggio destrozó a un exparticipante de Gran Hermano

Julieta ha expresado su indignación y repudio hacia uno de sus excompañeros, Agustín "Frodo" Guardis, en una reciente entrevista. La bailarina no dudó en dejarlo mal parado y recordar las incómodas situaciones que vivió durante su paso por la casa, calificando su relación con él en términos muy despectivos.

Durante una conversación con Martín Cirio en su canal de Twitch, se le consultó a la joven rubia sobre el estado actual de su relación con "Frodo", y respondió de manera contundente: "Todo mal, medio medio no... tipo la peor, la peor. Lo veo y no lo saludo, la verdad que Agustín... Ay no, no". De esta forma, dejó en claro el desagrado que aún siente hacia su excompañero, a pesar del tiempo transcurrido desde su participación en el programa.

Poggio también reveló que su padre es quien menos simpatía siente hacia Guardis, debido a las situaciones incómodas que vivió en la casa de Gran Hermano 2022. Es importante recordar que Agustín había expresado en aquel entonces su creencia de que Julieta estaba interesada en él, lo cual generó tensiones y conflictos entre ambos.

Juli Poggio: "Agustín me da asco por las cosas que dijo de mí". #LAM pic.twitter.com/kDMgGcrTNW — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 22, 2023

"Creo que mi papá es el que menos lo quiere de todos. Fue muy fuerte. Imaginate para mi él ver todas las cosas que decía", agregó.

Para finalizar, fue extremadamente crítica con su ex "hermanito": "Ni en pedo hubo charla. Me parece... asco, me da asco todas las cosas que dijo sobre mí. Vi un compilado de las cosas que decía, no lo podía creer yo". De esta manera, dejó en claro que está al tanto de todas las declaraciones negativas que realizó acerca de ella durante su tiempo juntos