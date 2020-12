Video. Nati Jota pidió perdón luego de sus polémicos tuits discriminatorios: "Quería más seguidores"

Luego del escándalo por los tuits racistas y de odio de clase por parte de los jugadores de Los Pumas, Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, la intagramer Nati Jota también fue "escrachada" por una serie de mensajes que publicó hace 9/10 años.

El escándalo generó que la periodista se volviera tendencia en cuestión de minutos, tras el cuestionamiento por el fuerte contenido discriminatorio de sus tuits. Al enterarse de esto, la periodista se filmó en las historias de Instagram para hablar sobre lo que estaba sucediendo.

A partir de lo que pasó con Los Pumas, Nati le reconoció a una amiga que "tenía tuits chotos" de cuando tenía 15 años y estaba recién incursionando en Twitter. Aún así decidió no eliminarlos de la red social y en sus recientes historias señaló: "Siempre supe que estaba la chance de que esto pase. Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos".

"Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme", dijo también la influencer que se mostró angustiada por la posibilidad de perder seguidores en las redes, lo que es su principal fuente de trabajo.

"La moda era el humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa", expresó.

