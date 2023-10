Hubo una nueva emisión de “PH, Podemos Hablar” por la pantalla de Telefe. En esta ocasión, las invitadas fueron: Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese, Sofía “Jujuy” Jiménez y Graciela Alfano. En el momento que Andy les dijo “pasen al frente quiénes celebran a sus madres”, Graciela fue hasta el punto de encuentro y contó un duro relato acerca de la relación con su progenitora y el abuso sexual que sufrió en la niñez.

PH, Podemos Hablar: el duro testimonio de Graciela Alfano

Primero, Graciela expresó: “Hay un arquetipo de lo que una mamá debería ser: que está siempre, la gran madre universal. Yo digo que los prototipos matan la verdadera experiencia que uno tiene”.

Luego, reveló: “Ya di toda la vuelta con mi vieja y no la perdoné de esto mismo. Yo quería un arquetipo de madre, ella fue otra”.

Ante esto, Andy le consultó “cómo era su mamá” y, confesó: “Se destacaba por ser muy creativa y una intelectual increíble, pero una persona desapegada. Abandonaba, dejaba y no se ocupaba porque no le parecías importante en su vida”.

En ese momento, Alfano abrió su corazón y dio duros detalles: “Me dejaba sola. Yo fui abusada entre los cuatro y los siete años. Esto no lo revivo, lo cuento sin emoción. Ya lo pasé y fue una cuenta pendiente el “no haberme cuidado y protegido””.

También, remarcó: “Tuvo un proceso de negación y lo entendí de grande, no de chica. Lo que viví es tremendo para un niño, te marca y ella no estaba, pero me di cuenta que esa madre era así, descuidada. Aunque me dio otras cosas, hoy en día la agradezco y la amo. La persona segura que soy es por todas esas experiencias”.

Para concluir, aseguró: “La perdoné, la amo y la adoro. Yo soy ella, tengo el ADN de mis padres”.

PH, No Podemos Hablar: ¿De qué se trata?

En su momento, el conductor había dicho: “Habrá una nueva sección llamada PH, No Podemos Hablar” y, aseguró: “Hay muchas formas de comunicarse”. Ante esto, explicó que “cada uno de los invitados se van a sentar frente a frente y solo se van a mirar a los ojos, sin emitir sonido”.

Leé más notas de La Opinión Austral