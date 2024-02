La vicepresidenta Victoria Villarruel retiró un busto de Néstor Kirchner del salón de las Provincias del Congreso, lo que generó airadas protestas de legisladores del Frente de Todos (FdT) durante una sesión preparatoria en la que se reeligieron a las autoridades del Senado y en la que también hubo cruces por asuntos como la cuestión Malvinas y la investidura presidencial.

Uno de los cruces se produjo con el jefe del interbloque mayoritario, José Mayans, quien le preguntó a Villarruel qué había pasado con un busto del expresidente fallecido Néstor Kirchner que se había instalado hace algunos años en el Salón de las Provincias.

“¿Qué pasó con el busto de Néstor Kirchner que lo hicieron desaparecer?”, preguntó el senador formoseño, a lo que la titular del Senado le respondió que habían comunicado el cambio y que estaba en la sección de Archivo de la Cámara.

“Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Y le recuerdo que ustedes no quisieron poner el busto de la exvicepresidenta (y luego presidenta de la Nación, María Estela) Martínez de Perón“, respondió Villarruel.

Por su parte, la agrupación política La Cámpora enmarcó esa decisión como parte de una “venganza” ejecutada “a escondidas” por la Vicepresidenta, a quien calificaron como “perversa” y “viuda de (Jorge Rafael) Videla“.

“De esta manera, cree que repara el daño a la figura de quien visitó en prisión”, publicó en respuesta a agrupación La Cámpora al hacer alusión a las visitas que realizó la vicepresidenta al genocida Jorge Rafael Videla cuando estaba en prisión cumpliendo su pena por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

En el comunicado, la agrupación recordó que el propio Videla reconoció en una entrevista que su “peor momento llegó con los Kirchner”.

El busto de bronce que representa el rostro del expresidente Kirchner fue instalado en una de las oficinas que el interbloque de senadores que el FdT ocupa en el Congreso.