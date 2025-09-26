Vuelve el cepo: quienes compren dólar oficial no podrán operar MEP ni CCL El Banco Central extendió a los ahorristas una medida que antes solo regía para empresas: quienes compren dólares al tipo de cambio oficial no podrán operar en los mercados financieros MEP o CCL durante 90 días, en un intento por frenar la brecha cambiaria y controlar las reservas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reinstauró restricciones al mercado cambiario: a partir de ahora, quienes compren dólares al tipo de cambio oficial no podrán operar con dólares financieros (MEP o contado con liquidación, CCL) durante un plazo de 90 días, y viceversa. La medida, anunciada a través de la Comunicación “A” 8336, busca frenar los rulos financieros ante la creciente brecha cambiaria entre los distintos mercados de la divisa.

Hasta ahora, esta limitación solo afectaba a las empresas. La novedad es que ahora se extiende a los particulares, lo que representa un regreso parcial del cepo cambiario. Tanto individuos como compañías deberán firmar una declaración jurada comprometiéndose a no operar simultáneamente en ambos mercados. En la práctica, esto significa que una persona que compre dólares oficiales quedará inhabilitada para dolarizarse mediante bonos en la Bolsa.

Con esta medida, el gobierno apunta a limitar la operatoria en divisas y aumentar el control sobre la acumulación de reservas. Esta estrategia también está alineada con los objetivos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y forma parte del plan para garantizar los fondos necesarios para el pago de deuda externa.

Cotización del dólar hoy

Dólar oficial: $1.300 para la compra y $1.350 para la venta en el Banco Nación.

Dólar MEP: $1.402,33, con un aumento del 1,6% respecto al jueves.

Dólar CCL: $1.427,16, subiendo 1,7% en comparación con el día anterior.