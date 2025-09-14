En la Biblioteca Rosita Llauquen, este domingo se realizó la proclamación de autoridades para el período 2025-2028 de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Santa Cruz.

A la luz de la linterna del celular, este domingo se realizó la proclamación de autoridades. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

A pesar del corte total de luz que afectó a Río Gallegos por la tarde, el acto se desarrolló como estaba previsto. En la ocasión y de acuerdo a lo establecido por estatuto, en el día de las elecciones se efectuó la proclamación de la única lista que se presentó.

Graciela Echeverría, la nueva presidenta, manifestó a La Opinión Austral: “Hay muchas inquietudes, nuestra lista está integrada por gente del interior de la provincia, al interior se lo ha dejado siempre muy afuera y nuestra intención es integrarlo. Todos somos escritores, nos conocemos todos y estamos todos bregando por los derechos de los escritores, por estos nuevos esquemas de edición de los libros y también tenemos otros desafíos, integrar la cultura completa a la literatura. Todo es literatura, todo es cultura, todo es arte“.

Acompañan a Echeverría, David Contreras, como vicepresidente; Silvina Lisouski de Gobernador Gregores, secretaria; Walter Gallardo de Río Gallegos, tesorero; Mirta Vázquez, 1er vocal; Silvia Sotelo de El Calafate, 2da vocal y Fabio Barros de Río Gallegos, 3er vocal.

La escritora Coca Di Massimo, socia fundadora de SADE Santa Cruz, participó del acto de proclamación de autoridades. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Gloria Villanueva de Perito Moreno, Marcelo Morel de Río Gallegos, Luis Pellanda de Puerto Santa Cruz, son vocales suplentes. En tanto que el Tribunal Disciplinario está conformado por Mario Albornoz, Sandra Gómez y Eduardo Giménez.

“Tenemos muchas actividades por delante”. GRACIELA ECHEVERRÍA, PRESIDENTA DE SADE SANTA CRUZ

“Este es un logro al que hemos llegado después de años de conversaciones con los escritores, con los colegas del interior de la provincia. Además, es una cuestión más que estratégica de compañerismo en la letra porque nosotros no podemos estar físicamente en todas partes entonces está perfecto que haya parte de la comisión distribuida en la provincia de Santa Cruz”, resaltó.

David Contreras y Graciela Echeverría, vicepresidente y presidenta de SADE Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En lo que va del año, ya se han desarrollando varias ediciones de la feria del libro en diferentes localidades de la provincia. “Hubo integrantes de SADE en algunas de las ferias que ya se hicieron, estuvimos en Río Turbio y Piedra Buena con la escritora Mirta Vázquez, otros escritores nuestros estuvieron en Pico Truncado. En lo que corre del año de aquí en adelante, estaremos en las próximas ferias”.

Actualmente, SADE Santa Cruz tiene 79 socios activos, quienes deseen asociarse pueden hacerlo mediante una ficha disponible en la página de Facebook “Sade Santa Cruz”.

Finalizando, Echeverría adelantó: “Tenemos muchas actividades por delante”.