Durante el mes octubre, el Jeremías Calderón Cuarteto realizará su gira patagónica 2025.

El cuarteto conformado por Jeremías Calderón en guitarra, Marcelo Lanouguere en saxo tenor, Federico Avaca en contrabajo y Marco Scaravaglione en batería ofrecerá una propuesta fresca dentro del jazz contemporáneo.

Durante su gira por la Patagonia, además de presentaciones en vivo, el grupo brindará el concierto didáctico “Un viaje al centro del jazz” , destinado a músicos, estudiantes y público en general interesado en saber más o adentrarse en las sendas de este género.

“Esperamos que sea la primera de muchas otras visitas”. JEREMÍAS CALDERÓN

“Nos pone muy felices poder realizar esta gira, estamos ansiosos y llenos de expectativas. Ya habíamos tenido la posibilidad de presentarnos en otros lugares del país como Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y La Pampa, faltaba la Patagonia que para mí es tocar en casa”, señaló Jeremías Calderón.

La gira incluirá presentaciones en El Calafate, El Chaltén, Ushuaia y Río Gallegos.

“El repertorio abarca composiciones originales de cada uno de los integrantes del grupo como así también música de autores referentes del género como Charles Mingus, Ornette Coleman y Thelonious Monk. Esperamos que sea la primera de muchas otras visitas y esperamos que nos puedan acompañar”, agregó.

La gira comenzará en Puerto San Julián y luego seguirá por los siguientes destinos:

9/10 – Teatro Talia, San Julián.

11/10 – La Fábrica, El Calafate.

12/10 – Shackleton, El Calafate.

15/10 – Lo de Manu, El Chaltén.

17/10 – Casa Azul, Ushuaia.

19/10 – Laguna café de barrio, Ushuaia.

22/10 – Teatro Héctor Marinero, Río Gallegos.