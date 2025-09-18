Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Museo de Arte Eduardo Minnicelli llevará adelante Primavera Session IV, una jornada cultural que se realizará este domingo, de 15:00 a 20:00, en las instalaciones de la institución ubicada en Maipú 13.

La propuesta se enmarca en la misión educativa y cultural de la institución, que busca fortalecer el vínculo con la comunidad a través del arte, la creatividad y la participación activa de niños, jóvenes y adultos.

En esta edición, se realizarán talleres de arte express, breves experiencias de experimentación creativa, coordinadas por artistas invitados y docentes. Con un enfoque lúdico y accesible, los talleres invitan a celebrar la primavera como metáfora de florecimiento cultural.

La propuesta tiene como objetivos promover el acceso democrático a las prácticas artísticas, estimular la creatividad, la expresión personal y el trabajo colectivo, vincular el arte contemporáneo con la comunidad desde una perspectiva inclusiva y formativa y brindar a talleristas y docentes un espacio de práctica pedagógica en el ámbito educativo.

La entrada es libre y gratuita.

Cronograma

15:00 Apertura del museo y bienvenida al público (recorrido libre por salas y patio, música ambiental).

15:45 a 16:45 – Taller 1: Collage en postales (Juan Infante).

16:45 a 17:45 – Taller 2: Trípticos en acuarela y técnica mixta (Damián Cardozo).

17:45 a 18:45 – Taller 3: Tarjetas pop-up (Melina Monzón).

18:45 a 19:45 – Taller 4: Antifaces (Carlos Durán).