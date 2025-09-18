Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Museo de Arte Eduardo Minnicelli llevará adelante Primavera Session IV, una jornada cultural que se realizará este domingo, de 15:00 a 20:00, en las instalaciones de la institución ubicada en Maipú 13.
La propuesta se enmarca en la misión educativa y cultural de la institución, que busca fortalecer el vínculo con la comunidad a través del arte, la creatividad y la participación activa de niños, jóvenes y adultos.
En esta edición, se realizarán talleres de arte express, breves experiencias de experimentación creativa, coordinadas por artistas invitados y docentes. Con un enfoque lúdico y accesible, los talleres invitan a celebrar la primavera como metáfora de florecimiento cultural.
La propuesta tiene como objetivos promover el acceso democrático a las prácticas artísticas, estimular la creatividad, la expresión personal y el trabajo colectivo, vincular el arte contemporáneo con la comunidad desde una perspectiva inclusiva y formativa y brindar a talleristas y docentes un espacio de práctica pedagógica en el ámbito educativo.
La entrada es libre y gratuita.
Cronograma
- 15:00 Apertura del museo y bienvenida al público (recorrido libre por salas y patio, música ambiental).
- 15:45 a 16:45 – Taller 1: Collage en postales (Juan Infante).
- 16:45 a 17:45 – Taller 2: Trípticos en acuarela y técnica mixta (Damián Cardozo).
- 17:45 a 18:45 – Taller 3: Tarjetas pop-up (Melina Monzón).
- 18:45 a 19:45 – Taller 4: Antifaces (Carlos Durán).
