Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En 2024, tras cinco ediciones representando a Santa Cruz, Noelia Barrionuevo de Pico Truncado se consagró subcampeona nacional de malambo femenino en Tanti, provincia de Córdoba.

“No hay camino fácil o difícil, simplemente es saber transitarlo, tratar de resolver y aprender de cada obstáculo, de un mal o buen momento y mientras eso sucede, ser felices o buscar serlo”, afirmó hace un año a La Opinión Austral.

Doce meses después, del 6 al 8 de octubre pasado, Barrionuevo (34) compitió nuevamente en Tanti logrando coronarse campeona de malambo femenino. Silvia Mossman de La Pampa fue la subcampeona.

“Hago danzas folclóricas desde los cuatro años, nunca dejé. Empecé a especializarme en malambo en 2019 cuando comencé con esta locura del campeonato. Desde muy niña, siempre fue un anhelo poder zapatear y logré hacerlo de grande con mucho trabajo y esfuerzo, este anhelo que tenía desde pequeña se convirtió en un sueño y se hizo realidad”, manifestó este jueves en comunicación con Radio LU12 AM680.

La Escuela de Danza Tierra Mística es semillero de campeones nacionales como Amir Llemaldin y Malena Godoy.

Barrionuevo es además creadora, junto a Germán Oyarzo, de la Escuela de Danza Tierra Mística, que con medio centenar de bailarines está celebrando su primera década de actividad.

Cabe recordar que Tierra Mística es además semillero de campeones nacionales como Amir Llemaldin y Malena Godoy.

Campeón y campeona

En 1984, Tomás Gallardo se consagró campeón de malambo en el Festival Nacional del Malambo en Laborde, ahora Santa Cruz también cuenta con una campeona.

“Lo admiro muchísimo, estos días me escribió, estoy super agradecida con él por tenerme presente”, expresó Barrionuevo sobre Gallardo.

“Estoy asimilando un poco la locura que pasó, cuesta caer”. NOELIA BARRIONUEVO, CAMPEONA NACIONAL DE MALAMBO FEMENINO

“Siempre es bueno escuchar y ser consciente de la historia de nuestra provincia, he escuchado muchas entrevistas que le han realizado a él, todo suma para este hermoso camino que es el malambo, que nos da la experiencia y la sabiduría para poder transitar no solamente en el malambo, sino también la vida misma”, acotó.

Por estas horas, la campeona nacional sigue procesando lo que logró. “Estoy asimilando un poco la locura que pasó, cuesta caer, estoy muy feliz, la emoción aflora en cada mensaje, en cada foto nueva o video que llega”, indicó.

Alina Páez, Noelia Barrionuevo y Giuliana García, santacruceñas en el podio del Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2025.

“Es un honor y una responsabilidad ser campeona“, subrayó y sobre lo que vendrá, agregó “tengo en mente seguir forjando y alimentando este camino para las futuras generaciones”.

Cabe destacar que al primer puesto en Solista de Malambo Mayor Femenino logrado por Barrionuevo, Santa Cruz también celebró el primero en Solista de Malambo Juvenil Sub 17 Femenino de Giuliana García de Caleta Olivia, el segundo puesto en Solista de Malambo Juvenil Femenino de Alina Páez, también de Caleta Olivia, y la mención especial que recibió Lionel Cruz en Solista de Malambo Mayor Masculino.

Leé más notas de La Opinión Austral