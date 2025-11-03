Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Nunca olvidé de dónde había venido” se titula el libro de la referente mapuche-tehuelche Visitación Loncon Kankel. Es su autobiografía, la materialización de su deseo: el de compartir su historia.

Dos años después de su muerte, el pequeño libro -de 12 x 21 centímetros- publicado, invita a ser albergado entre las manos y sentarse a leerlo, como quien sabe que va a tener la oportunidad única de escuchar una historia.

“El proyecto surgió por iniciativa de Visitación. La conocí a fines del año 2021, compartimos una serie de actividades en El Calafate y ella me planteó esta propuesta, me contó que quería contar su vida, contar su historia y que por un hecho que aparece en el libro, que no lo voy a espoilear, indicaba que yo era la persona que podía escribirla. Ahí me propuso algo que nunca había hecho, escribir un testimonio, una biografía de una persona”, recuerda el escritor Alberto Chaile en diálogo con La Opinión Austral.

“Comenzamos a intercambiar audios ya que ella vivía en Gallegos. Comencé a indagar sobre su vida, a preguntarle, a repreguntar, estuvimos trabajando más o menos un año con esos audios, organizándolos, pasándolo en forma de texto, pero sin una idea definida. En ese proceso, lamentablemente, le apareció un diagnóstico de una enfermedad terminal y en poco tiempo falleció”, completa.

Después de la muerte de Visitación, en abril de 2023, el proyecto quedó en pausa.

“Me propuso algo que nunca había hecho, escribir un testimonio, una biografía de una persona”. ALBERTO CHAILE, ESCRITOR

“La base del material estaba. La estructura de lo que fue su vida en general, desde el momento en que ella nace, se cría con sus abuelos, la escuela primaria en Camarones. Se viene para acá siendo muy jovencita, acompañando a un matrimonio, a un médico con su mujer. Después empieza a trabajar en el hospital, donde se jubila como mucama”, repasa.

“Nunca olvidé de dónde había venido” de Visitación Loncon Kankel en manos de Alberto Chaile. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Ella siempre tuvo presente las enseñanzas de sus abuelos, no la crió su madre, la criaron sus abuelos y ellos le transmitieron estos conocimientos, todas esas experiencias. Ella va narrando todo eso”, agrega.

Hace aproximadamente un año, Alberto compartió la idea con Marcos Aguilera Anselmi de Distancia Editora, junto a quien reeditó “El último invierno” de Héctor Rodolfo “Lobo” Peña. Se sumó Julieta Bonaiuto, con la impresión y encuadernación artesanal de Fortuna de Papel.

“Comenzó a aparecer esta idea, después de escuchar muchas veces los audios, olvidarnos un poco de lo que estaba en el papel. Esta idea de hacer un texto que tiene un poco lo que buscamos, respetar el ritmo de su voz, la cadencia, la musicalidad. Era muy amorosa, sinceramente uno la escuchaba y se sentía contenido. Era una abuelita con todo el sentido de las palabras. Ahí surgió el proyecto y lo comenzamos a trabajar”, repasa sobre cómo fue tomando forma la primera edición de 100 ejemplares.

No ser autor

Alberto explica que “es un libro testimonial. Hicimos un trabajo que es complejo que es corrernos nosotros como autores y tratar de que los lectores encuentren la voz de ella, que cualquiera que lea el libro sienta que es como si estuvieran conversando con ella”.

A este libro, amplía, “le sumamos las voces de seis personas que tuvieron vínculos con Visitación. Iba a Caleta Olivia, a Comodoro, a Río Turbio, a Puerto Santa Cruz. Era una persona muy activa. Esas seis personas han incorporado sus testimonios en este libro como solapitas, son como voces que suenan dentro de la voz de ella“.

El desafío principal era dar el lugar de autora a la autora: Visitación. “Estamos hablando de personas, de vidas y también de descolonizar el lenguaje, en el sentido de no apropiarnos de las personas y no hacer un usufructo de las personas o transformarlas en objeto de observación o de investigación. Esto es un trabajito, es un homenaje a esta persona, a una vida. Y también, lo digo al final del libro, donde participo solamente con un pequeño texto, es una manera de cumplir la palabra que yo adquirí con ella”.

“Capaz que no se conoce mucho, pero los pueblos originarios no tenían escritura. Toda la transmisión era oral. Para ellos la palabra tenía un valor. No hacía falta firmar un pagaré, un documento, un contrato. En homenaje a ese valor que tenía la palabra, estamos cumpliendo con hacer este librito. Y es un libro de homenaje a la abuelita”.

“Es una manera de cumplir la palabra que yo adquirí con ella”. ALBERTO CHAILE, ESCRITOR

“Y también es un libro que intenta decirnos algo muy simple y es que no hay que mirar mucho para atrás para decir que estamos con los pueblos originarios, hay que caminar y escuchar a nuestros vecinos, nuestros amigos, hay voces, hay historias en nuestro pueblo que tienen que ver con los habitantes primarios de esta tierra que tenemos que comenzar a respetar y tratar de otra forma. Creo que ese era el mensaje de fondo que ella quería dar y que de alguna forma tenemos que replantearnos todos, salirnos de ese lugar, de creernos superiores a los demás y comenzar a respetarnos un poco más”, cierra.

Visitación Loncon Kankel.

Sobre la autora

Visitación Loncon Kankel yem, Lonko de la Comunidad Kiñe Rakizuam en Río Gallegos, era hija de padre mapuche y madre tehuelche. Nació el 12 de septiembre de 1949 en Sierras Overas, Chubut, y murió el 20 de abril de 2023 en Río Gallegos, Santa Cruz.

De pequeña, sufrió el despojo territorial por la construcción del dique Florentino Ameghino.

Trabajó en casas particulares y en el Hospital Regional de Río Gallegos. Fue vicepresidenta de Consejo Municipal de Pueblos Originarios de Río Gallegos (COMUPOR). Impulsó la creación de la casa cultural de Pueblos Originarios Ruka Aike y las capacitaciones a empleados municipales en Derecho Indígena.

Colaboró con la Modalidad Intercultural Bilingüe del Consejo Provincial de Educación. Luchó en defensa del río Santa Cruz y promovió la visibilización de la cultura mapuche tehuelche y la memoria ancestral.