El domingo 28 de septiembre a las 17:00 tendrá lugar la 36° edición de Río Gallegos Lee. En esta oportunidad, el encuentro se desarrollará en la Biblioteca Popular “Nélida Cremona”, sita en Laprida 588 en la capital santacruceña.

Para participar, invitan a llevar algún texto corto (propio o de un autor/a a elección). Se realizarán rondas de tres minutos por cada lectura.

En esta oportunidad, la actividad contará con el acompañamiento musical de Lorena Pérez y obras de arte de Juan Acosta.

La entrada es libre y gratuita.