La Comisión Administrativa del Consejo Directivo Provincial de ATE Santa Cruz, junto a todos los delegados de la provincia, manifestó las razones por las cuales dijeron ‘no’ al aumento que propuso el Gobierno de Alicia Kirchner en la paritaria central.

“Hemos sido durante cuatro años en todo el territorio nacional, pero especialmente en nuestra provincia producto del duro embate político económico del Gobierno Nacional contra Santa Cruz, los más perjudicados en la caída de nuestro poder adquisitivo”, aseguraron, rechazando que Provincia, “que tiene superávit y no se endeudó en dólares”, no pueda mejorar la propuesta salarial de la paritaria.

La negociación colectiva tuvo lugar esta semana, cuando en la paritaria central ofrecieron a los trabajadores la suma fija remunerativa de $ 2.000 para cada estatal.

En sintonía con esa cifra, también se ofreció lo mismo a los docentes, que de igual modo no aceptaron y adelantaron que si el ofrecimiento no iba al básico, las clases no se iniciarán.

“Exigimos al Gobierno que entienda la realidad que sufren los trabajadores estatales, que mejore la oferta salarial para que los compañeros vivan dignamente, y convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras a participar activamente de todos los órganos democráticos y acciones que llevará adelante nuestra organización sindical”, indicaron desde ATE.