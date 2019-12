Atleta calafateño entre los mejores 10 de la Ultra Maratón

El domingo 8 se disputó la quinta edición del Ultra Maratón Glaciar Martial, organizado por Ushuaia Extremo Maratones. En la oportunidad se dieron cita en Ushuaia un poco más de dos centenas de fondistas que se atrevieron a completar las cuatro distancias propuestas por la organización: los 10, 25, 50 y 70 kilómetros, siendo nueve los clasificados en la distancia mayor, que hizo su estreno en esta ocasión.

En la distancia de 25K, el atleta de El Calafate Marcos Sturzenbaum participó de la misma y tuvo una muy buena competencia, saliendo segundo en su categoría y noveno en la general de la carrera.

Sturzenbaum detalló: “Después de mi lesión que me tuvo alejado, estoy volviendo y esta fue la primera carrera que planifiqué para ir volviendo de a poco, y como me gusta tanto este tipo de competencia, la verdad es que fue una hermosa carrera en un lugar increíble, con un muy lindo circuito que me sentí muy cómodo por lugares increíbles. Me puse como objetivo hacerlo en un tiempo, lograr terminar entre los diez primeros y lo pude hacer, por suerte. Esta es mi primera carrera de esta temporada, de las que ya elegí para hacer en esta temporada”.

El calafateño empleó 3h, 31m y 52 segundos para ser el segundo de su categoría y noveno de la clasificación general. (Fuente: Pablo Perret/Ahora Calafate)

25 KILOMETROS – VARONES

1° Braian Montes (U) 2:36:20 6:15

2° José Contreras 2:48:35 6:45

3° Steven Vandenbrade 3:06:23 7:27

4° Mauro Garay 3:09:55 7:36

5° Leonardo García (U) 3:15:06 7:48

6° Carlos Cevey (U) 3:18:45 7:57

7° Cristian Rebozzio 257 3:29:37 8:23

8° Juan Pablo Otañez 294 3:30:08 8:24

9° Marcos Sturzenbaum 3:31:52 8:28

10° Javier Castillo 3:38:44 8:45