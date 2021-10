Víctor Constante, atleta de Puerto Deseado, finalizó la Maratón de Buenos Aires: "Estoy muy contento y satisfecho"

Bajo los 20° que tuvo Buenos Aires por la mañana, el deseadense, Víctor Constante salió a disputar su primera Maratón de Buenos Aires. Con la alegría de poder lograr el objetivo, que era llegar a la meta, el atleta de 45 años debió regular en los kilómetros finales para no acalambrarse. Así y todo, terminó satisfecho con su performance en la ciudad autónoma.

42 kilómetros fue los que corrió el atleta santacruceño en Buenos Aires. Partió quince/ veinte minutos después del inicio de la Maratón que tuvo como protagonistas de la partida a atletas de elite como Joaquín Arbe.

Desde Buenos Aires, a minutos de haber terminado la maratón, y aún agitado por el cansancio de haber participado en la carrera, y junto a su medalla, Víctor dialogó con La Opinión Zona Norte y comentó su felicidad por el logro y también expresó que todo sirve de experiencia.

La palabra del atleta

"Estuvo bastante ventoso, mirá que he corrido con viento en Deseado -entre risas- pero después del kilómetro 21 hasta el 30 lo llevé muy bien", indicó.

Víctor y su medalla de la Maratón. Objetivo cumplido.

A partir de ahí la situación fue complicándose, los dolores comenzaron a sentirse pero Víctor se hizo fuerte de cabeza para no abandonar y optó por regular la velocidad para no acalambrarse.

"A partir del kilómetro 33 empezaron a molestarme los gemelos, tendían a acalambrarse, asique ahí empecé a regular por que me acalambraba. Del 33 en adelante fue la parte más dura, después cuando subimos a la Autopista Illia, ahí no había hidratación y se notó en los competidores", comentó a LOZN.

La alegría del deseadense

La marca que estableció en los 42 kilómetros era lo esperado y buscado por el santacruceño. En la previa le había comentado a La Opinión Austral que la intención era terminar la maratón en 4 horas, y así fue.

"Estoy muy contento porque la verdad, 4 horas 9 minutos es un tiempazo y a 5m54s el kilómetro, por ser la primera vez estoy muy feliz y satisfecho", manifestó desde Buenos Aires.

A su vez, comentó que quizás los errores que cometió en esta maratón fue por falta de experiencia y por ser su primera vez en esta carrera, conocida y de gran prestigio a nivel mundial.

"Obviamente que hay muchas cosas por replantearse, quizás salí muy rápido y tendría que haber regulado más para que no me constara tanto al final, pero son cosas que se aprenden con la experiencia, y en esta oportunidad la idea era terminar la Maratón, conocer la distancia en competencia y todo lo que me pasó me deja muy contento", finalizó Víctor en exclusiva con La Opinión Zona Norte.

Lo que viene ahora para el atleta de Santa Cruz es regresar a su ciudad, a Puerto Deseado, donde lo espera su familia y sus amigos con los brazos abiertos que se sienten orgullosos por la participación de Víctor en esta histórica maratón que no ha tenido participación internacional por temas de pandemia.

Los ganadores de esta edición que tuvo a 13 mil atletas participando, fueron Héctor Garibay, con un tiempo de 2:11:59 en la categoría de varones y Florencia Borelli fue la primera mujer en cruzar la meta de los 42K en 2:32:20