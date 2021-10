Víctor Constante, el atleta de Puerto Deseado representará a Santa Cruz en la Maratón de Buenos Aires

Luego de dos años sin poder realizarse por la pandemia de Covid-19, la media y Maratón de Buenos Aires tendrá lugar este domingo en la ciudad autónoma. Allí habrá participación santacruceña. Víctor Constante, de Puerto Deseado, debutará oficialmente en los 42k y sueña con llegar a la meta, su objetivo principal.

Fueron cinco meses de una estricta preparación y alimentación, acompañado por el entrenamiento de su profesor Vicente Germinario de Trelew. Este sábado Víctor retiró su dorsal: el 4788 y está listo para salir a las pistas y cumplir su sueño.

Desde Buenos Aires, el deseadense habló con La Opinión Austral y comentó las sensaciones antes de competir y agradeció a quienes colaboraron para que esto sea posible: "Hoy vine a retirar el kit, un esfuerzo impresionante. Fueron estos últimos cinco meses con la asistencia del profe, que el me armaba las rutinas y me testeaba con el Garmin. La verdad que muy contento y ansioso, será mi segunda vez corriendo 42k y la primera oficial", indicó".

El atleta a la salida de retirar el kit para la maratón.

El atleta de 45 años que forma parte de Choique Running Team de Puerto Deseado, debutará en la maratón, luego de haberse anotado para ser parte en 2019 pero por motivos de la pandemia, esta no se realizó: "Tenía paga la inscripción del 2019 para la edición del 2020 y me la pasaron para ahora, se podría decir que vengo entrenando hace dos años", manifestó Víctor.

El objetivo

Constante tiene en mente una meta y querrá cumplirla este domingo cuando salga a las calles: "La idea es llegar a cumplir la etapa en menos de 3 horas y media, llevar un ritmo de cinco minutos el kilómetro, si se puede bajar mejor, pero es la primera vez y con llegar sería suficiente", expresó en exclusiva.

Por último, agradeció a quienes hicieron posible este viaje: "Agradecer al club Deseado Juniors y a la empresa Arbumasa que colaboraron con los pasajes".

La maratón

Las largadas están pautadas para las 7 de la mañana (la maratón) y 7:15 horas (la media maratón). Habrán más de 700 voluntarios encargados de la distribución de hidratación.

En cuanto a los corredores, no habrán participantes extranjeros, de esta manera la Maratón de Buenos Aires volverá a tener un ganador nacional en caballeros después de 7 años. Mientras que en damas hace 10.

Por último, habrán alrededor de 15 mil runners participando en ambas pruebas