En un gran inicio de temporada junto a RMC Buenos Aires, Thiago Levati se estableció como uno de los máximos protagonistas a debatir los puestos de privilegio en la clase Micro Max. En la jornada de ayer, el oriundo de El Calafate finalizó cuarto en Zárate y sumo buenos puntos para la tabla general.

En la clasificación del sábado, sumamente apretada, logró el 3° cajón de partida para las mangas. En las dos primeras baterías, en esa misma jornada sabatina, logró avanzar a la 2ª colocación en la primera de ellas, mientras que en la segunda, la suerte le fue esquiva y tras un inconveniente eléctrico, debió abandonar la etapa.

Con un calor agobiante, tal como había sido la víspera, en la mañana del domingo, la tercera manga le permitió recuperar el protagonismo que había mantenido y completó la etapa en la 3ª colocación.

La final:

Llegado el turno de disputar la final, Thiago engrilló desde la 6ª colocación. Prendido en el lote de punta, rápidamente se metió en la conversación por los lugares del podio. Durante el transcurso de toda la carrera, se mantuvo en disputa por el 2° y 3° lugar, y tras numerosos intercambios de posiciones en una intensa y atractiva competencia, la línea de llegada le otorgó el 4° lugar. Tras este meritorio trabajo, se perfila entre los candidatos a luchar por el Ticket al evento mundialista del 2020.

La palabra de Thiago

Completada la labor en esta fecha, Thiago explicó conforme: “Clasificamos 3°. En la primera manga terminamos 2°. En la segunda tuvimos un problema con el karting y tuvimos que abandonar. Lo pudimos solucionar para la tercera manga y quedamos 3°. En la final largamos bien, quedamos 7° en la largada. Empecé a remontar rápido y quedé 2° en las primeras vueltas. Con Toto (Tomás Aráoz) empezamos a ir para adelante. Después Toto me pasó y me alcanzó Strazzolini. Nos rozamos con él, casi me monto, pero pudimos seguir bien, entre los de adelante. Terminamos todos muy juntos”.