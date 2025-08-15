Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto de El Calafate Agustín Orellana ha resuelto ingresar el año entrante en el Turismo Pista Clase Uno, y para ello contará con un Fiat Uno que comienza a ser construido por Hierromec ( Pablo Sanchez y Javier Mansilla), quienes ya construyeron los dos autos del equipo Bull Competición por lo que cuentan con antecedentes importantes.

Esta cuestión se generó por la cercanía de Agustín con el Turismo Pista, con Thiago Martínez por una cuestión de amistad, y luego de haber participado en la carrera de los “300” en el autódromo de Buenos Aires, según le manifestó el piloto a Música de Motores radio que se emite por LU12 La Deportiva de la Patagonia, donde fue entrevistado para aclarar la versión.

Allí el piloto destacó que luego de esos antecedentes en los que había participado incluso con la invitación de Agustín Olalla para disputar esa carrera, quedó muy entusiasmado con la idea pero la inversión era mas que importante y cuando estaba viendo que hacer, apareció Pablo Sanchez ( hijo mayor del recodado piloto Miguel Angel “Pajarito” Sanchez) para contarle que junto con su socio Javier Mansilla, le construirían un auto para que pueda participar.

Inmensa alegría para el piloto y para todo su entorno, sabiendo que este equipo es quien construyó desde cero los cascos del Bull Competición que hoy se lucen en el automovilismo nacional, sumado a otros que han participado en el ámbito local, por lo que al decir de Pablo Sanchez en charla con este medio, este será el casco nro 10 de competición que construyan, estimando que el trabajo comienza esta semana, por lo que Agustín Orellana ya habló con el Fagnani Racing que será quien atienda la unidad, y se está en conversaciones con algunos motoristas para solucionar también ese punto.

Si bien estiman poder realizar algunas pruebas antes de fin de año, la idea es arrancar el año que viene toda la temporada por lo que los calafateños y los santacruceños tendrán otro auto y piloto mas en el Turismo Pista, luciendo los colores de Santa Cruz.