En las últimas horas el piloto Agustín Orellana visitó el taller de Hierromec en El Calafate donde se construye la unidad con la que correrá el año entrante en el Turismo Pista Clase Uno, donde probó la distancia de la butaca, palanca de cambios y otros elementos que ya cuenta el auto.

La unidad que comenzó a armarse hace poco menos de un mes, ya cuenta con los elementos esenciales por lo que era hora de medir distancias y otros entremeses, lo que se concretó en los últimos días y ya esta entrando en al etapa final.

Cabe señalar que en ese mismo taller se construyeron los dos autos con los que corrieron los hermanos Bull en la misma especialidad nacional, por lo que ya cuentan con sobrada experiencia en el meta y encararon la construcción de esta nueva unidad, por lo que Agustín está mas que conforme con la puesta en escena muy pronto de su auto.

Así en 2026 la categoría tendrá tres pilotos de El Calafate en sus filas lo que es mas que auspicioso para los lugareños y para los santacruceños, dado que el esfuerzo de estos, redundará en alegría para todos.

Presentación de la TC 5000

La categoría Turismo Carretera 5000 que correrá su prueba final este fin de semana en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos, realizará en la tarde de hoy una presentación de sus unidades en la costanera local.

Tal como sucediera en la última presentación, estarán varios de los autos que el sábado y domingo correrán la prueba final del año y se espera poder realizar sorteos de entradas, vales de combustibles y otros elementos, tal como se concretara en la última ceremonia de este estilo.

Para ello los autos estarán exhibidos desde las 17. 30 a y hasta las 19 horas en Costanera y Avenida San Martín donde seguramente se podrán admirar de cerca por parte de todos quienes así lo quieran hacer, junto a sus pilotos y gente de los equipos de la TC5000.

Se corre en el Mario Giacobbo este fin de semana

En el trazado “Mario Giacobbo” de Río Turbio se correrá este domingo la competencia apertura del campeonato, Premio “Rincón de Luemm” para la categoría 1600, la que concurriría con una decena de unidades y también estarán presentes los Rally Cross, donde se promete mas de media docena de ellos en la pista.

Esta prueba que fuera suspendida hace unos días debido a las inclemencias climáticas que no permitieron su normal desarrollo, tendrá finalmente su puesta en escena con las dos categorías, por lo que se espera ansiosamente que esto se concrete este domingo.