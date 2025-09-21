Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto de El Calafate Alexis Bull culminó en la tercera ubicación en la octava fecha disputada en el autódromo de San Jorge en la Clase 1 del Turismo Pista, luego de una competencia que tuvo muchos matices y que terminó por tiempo.

Desde la largada Alexis se mantuvo en el segundo pelotón muy cerca de los punteros donde transitaba su hermano Willy que había largado mas adelante luego del excelente trabajo que ambos habían cumplido en la tercera serie del sábado, e incluso cuando promediaba la mitad de la final Willy con un ritmo de punta y con la deserción de varios rivales como Cortina, Mancuso y Arévalo, logró ubicarse en el tercer lugar de la carrera con muy buen ritmo y con grandes posibilidades, como para festejar bien el día de su cumpleaños.

Lamentablemente un neumático le jugó una mala pasada y tuvo que ingresar a boxes a cambiarlo lo que lo mandó a las últimas posiciones, mientras que su hermano Alexis con un ritmo muy veloz se fue acomodando y con la deserción de otros autos mas ganó posiciones aunque estaba a la cola de los punteros, y finalmente llegó a la tercera posición donde había estado su hermano, cuando la carrera se terminó por tiempo a falta de dos vueltas debido al consumo del tiempo estipulado.

Un premio al trabajo y esfuerzo de ambos pilotos y del equipo de El Calafate, sumado a varios fanáticos de la región que aparecieron saludando al piloto en la entrega de trofeos, reconocidos pilotos y amigos de El Calafate que aparecieron saludándolo en pantalla por lo que llegó rodeado de amigos y vecinos, con los saludos desde el podio y la alegría del momento vivido.

Analizando sencillamente lo visto en la carrera, hubiera sido muy posible que ambos hermanos terminaran en el podio lo que sería un hecho mas que especial pero que puede repetirse en cualquier momento.