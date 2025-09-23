Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para este domingo 28 de septiembre se estima poder poner en marcha el torneo de la Asociación de Volantes de la cuenca que preside Carlos Mangifesta, donde ya se han revisado y controlado los reglamentos y solo se trabaja en la puesta en escena de la pista.

Para ello y sobre el terreno del “Mario Tarta Giacobbo” se trabaja intensamente con maquinaria y elementos en gran parte facilitados por el municipio de 28 de Noviembre para estar a tono con la necesidad de contar con una pista acorde la prueba que se avecina, donde además se habla de nuevos pilotos y nuevos autos que estarán en la grilla de partida este fin de semana.

A los nombres acostumbrados de cada torneo, se podrían agregar otros nuevos que se sumarían a los habituales Ayala, Guichaquelen y otros, mientras que el presidente Mangifesta ya manifestó que no podrá estar presente en esta primera fecha pero sí lo harán en las posteriores y todo se prepara para vivir la primera carrera del campeonato.

Binacional de Enduro en la cuenca

También en la región de la cuenca se pondrá en marcha los días 11 y 12 de octubre el torneo binacional de enduro de este año, por lo que la gente del enduro y Motocross trabaja también para tener todo acorde para esa fecha.

El torneo se iniciará en Río Turbio y tendrá continuidad en Tres lagos el 23 de noviembre, mientras que la primera carrera en territorio chileno tendrá lugar en Puerto Natales el 31 de enero del año entrante.

La quinta fecha en Río Gallegos

Para los mismos días se pondrá en marcha en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos la quinta fecha de la temporada, por lo que si bien se observan varias caras nuevas y algunos retornos, las categorías participantes serían la Fórmula Santacruceña, la 1300 c.c. y los Fiat 1600 c.c., dado que la TC5000 de Chile, la Chevette y la Hyundai, anunciaron su retorno recién para la fecha de noviembre.

Por otra parte el Stock pareciera ser que ya esta totalmente volcado a tener continuidad solo con la 5000 chilena, y el Turismo Pista Santacruceño que ha brillado por su ausencia durante este año, no tendría muchas intenciones de volver, por lo que la carrera se reduciría solo a las tres categorías nombradas.