Con posterioridad a la competencia del pasado fin de semana y producida la revisión técnica de la misma, se produjeron dos exclusiones en la categoría monomarca 1300 c.c., tal el caso de Chelo Sebastianelli en la clase 2 y de Rudy Villafañe en la clase 1, ambos por la misma causa, lo que determina el artículo 4 inciso 2 del reglamento cuando se refiere a las medidas de la tapa de cilindros.

El cubicaje de las cavidades de la tapa de cilindros no dio los números que marca la norma, por lo que el comisario técnico de la categoría Leo Castro, determinó que ambas unidades que presentaban la misma irregularidad, fueran excluidas de la clasificación general y de todo lo previo salvo el punto por presentación, por lo que ambos pilotos bajaron en los respectivos campeonatos.

Por el lado de Rudi Vallafañe quien marchaba en el primer lugar, la exclusión lo dejó ahora en la posición de escolta y provocó que Nahuel Soria ascendiera al primer lugar del torneo por lo que ahora están 147 a 114 con 33 puntos a favor de Soria, y por el lado de Sebastianelli, quedó ahora quinto en el torneo que lidera Rodríguez con 199.5, seguido de Leandro Fernández con 167.5, Juanjo Gallardo con 160, Jesús Leguizamón con 150.5, y sigue Sebastianelli ahora con 133.5.

Ambos pilotos y sus equipos tomaron la medida sin muchos comentarios, dado que se produce por un error de trabajo mas que por otra cuestión, por lo que asumieron con hidalguía su responsabilidad en el tema, mas allá de que cercano al cierre del torneo, pierden una gran oportunidad para estar en los primeros lugares.

Los hermanos Bull en La Pampa

el equipo Bull Competición con sus dos pilotos Williams y Alexis Bull, ya están en el autódromo de Toay donde se disputa la anteúltima fecha del torneo del Turismo Pista.

El equipo arribó el día miércoles y ya preparan todo para su participación, aclarando que aún Alexis seguirá participando con el auto de la familia Grippo dado que el nuevo auto aún no ha sido terminado.