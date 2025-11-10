Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se llevó a cabo este fin de semana la competencia de apertura del torneo que organiza la Asociación de Volantes de Río Turbio y Carlos Mangifesta fue el claro ganador de la carrera, la que tuvo once autos participando.

La carrera que había sido suspendida un tiempo atrás debido a razones climáticas se llevó a cabo con un excelente clima, por lo que contó con una muy buena concurrencia de público en el “Mario tarta Giacobbo” de la cuenca, con dos series y la carrera final.

En la primera serie el ganador parcial fue precisamente Mangifesta sobre Martín Rodríguez y Daniel Flores, seguido de Julio Carrizo y de Darío Chiara, y la segunda quedó con Bruno Carrizo como vencedor, seguido de Rodolfo Araya, Bruno Morillo, Víctor “Zapatilla” Carrizo y Pedro Radziwiluk.

La competencia final tuvo como ganador a Carlos Mangifesta con variantes respecto de las series, dado que como escolta quedó finalmente Víctor “Zapatilla” Carrizo seguido de todos sus parientes con Bruno Carrizo y Julio Carrizo, y luego Alejandro Araya que tuvo problemas de caja de cambios durante todo el fin de semana, luego Rodolfo Araya, Daniel Flores, Martín Rodríguez y Bruno Morillo.

Uno de los problemas que se presentaron a todos los competidores se dio por el barro que se formó en la pista, dado que previendo que se levante polvo, se regó demasiado, y esto provocó sectores de barro que complicaron la vida de todos, pero se pudo llegar al final.

Con este panorama ya todos se preparan para la próxima fecha a la espera de poder contar con mas protagonistas, dado que algunos pegaron el “faltazo” y es de esperar que retornen cuanto antes.