El argentino Franco Colapinto vivió un sábado complicado en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto de Alpine chocó contra uno de los muros del Circuito Callejero de Bakú durante su último intento en la Q1 y, como consecuencia, quedó eliminado de la sesión clasificatoria.

El impacto se produjo cuando Colapinto buscaba mejorar su tiempo para acceder a la Q2. Sin embargo, una trazada comprometida en una curva lo llevó a rozar el muro con su neumático izquierdo, lo que provocó una bandera roja y el final anticipado de la tanda.

De ilusionarse con la Q2 a quedar eliminado

Hasta el momento del accidente, Colapinto venía cumpliendo un buen desempeño. Incluso llegó a ubicarse en la décima posición momentánea, lo que lo hubiera colocado dentro del grupo de clasificados a la segunda ronda.

Pero la suerte no acompañó ni a él ni a Alpine. Su compañero Pierre Gasly también perdió el control de su auto en la curva 4, lo que complicó aún más a la escudería francesa, que terminó con ambos pilotos fuera de la Q2.

Finalmente, Colapinto cerró la Q1 en el puesto 16°, quedando al borde de la clasificación y asegurando su salida desde la octava fila en la carrera del domingo.

Un regreso con contrastes en Bakú

El circuito de Bakú marcaba un regreso especial para Colapinto, ya que un año atrás había conseguido allí un histórico octavo puesto con Williams en 2024, sumando sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Lo llamativo es que en 2024, Franco Colapinto chocó en la misma curva 4 de Bakú.

Sin embargo, el presente con Alpine es distinto. El A525 no mostró un rendimiento competitivo durante el fin de semana y el argentino, a pesar de su esfuerzo, no pudo evitar el incidente que frustró sus chances de avanzar en la clasificación.

El futuro del piloto argentino

Más allá de lo deportivo, Colapinto también se juega parte de su continuidad en la Fórmula 1. El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, analiza el armado de la escudería de cara a 2026 y las actuaciones del argentino serán determinantes para definir su futuro en la máxima categoría.

Este domingo, Colapinto intentará revertir la situación y buscará aprovechar las características del trazado urbano de Bakú, conocido por ofrecer múltiples oportunidades de sobrepaso y carreras con sorpresas.