Tal como estaba previsto se realizó la primera clasificación del Turismo Pista Clase 1 en el autódromo de San Jorge con la presencia de los pilotos de El Calafate Willy y Alexis Bull, quienes lograron buenas posiciones con los ojos puestos en lo que será la prueba del fin de semana.

Cabe señalar que Willi que obtuvo lo mejor quedó cuarto con un registro de 1.35.342, superado solo por Joaquín Cortina, Tomás Arévalo y Nicolás Benito, mientras que Alexis se ubicó por ahora en la octava posición con un tiempo de 1.35.570.

Si bien Willi salió en la última tanda, Alexis que había salido en la primera, estuvo por un tiempo en la punta, siendo superado primero por Nicolás Rojas por una mas que mínima diferencia de 0.001 (1.35.569 a 1.35.570) por lo que todo estuvo muy ajustado, pero aún falta la segunda prueba para la las horas del mediodía, por lo que aún todo puede variar.