Disputadas las pruebas de clasificación en el trazado del Jorge Angel Pena de la ciudad de San Martín en la provincia de Mendoza, los pilotos santacruceños quedaron ubicados bastante atrasados con relación a la punta en la clase 3, donde Sebastián Gómez clasificó finalmente en el 26° lugar y por su parte Thiago Martínez lo hizo justamente detrás en el puesto 27°.

Por su parte Pedro Grippo en la Clase 2 había tenido mejores registros en lo previo pero luego de la clasificación y disputada la primera serie el parcial lo ubicó en la 10 posición, por lo que mañana también largará bastante retrasado.

Esta será la última fecha donde culmina el campeonato del Turismo Nacional en sus dos clases, por lo que habrá que esperar el año entrante para saber quienes serán los que continúen aunque Gómez y Martínez ya tienen asegurada su continuidad y lo propio Pedro Grippo, mientras que se espera la confirmación de Federico Luques aunque allegados al piloto anunciaron que volverá en 2026.