Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Existen amigos que valoran sobradamente el trabajo y las intenciones de otros, a tal punto que provocan situaciones como la que se describe en esta nota, donde Lean (leandro) Aguilar, muy reconocido en El Calafate y en toda la zona incluido Río Turbio en el mundo de los autos de carrera por su afabilidad, buena voluntad, colaboración y coraje para encarar la actividad con sus amigos, recibe nada menos que un auto de carrera sin abonar un solo peso.

Esto viene a cuento porque Pablo Sanchez, mecánico y preparador, hijo mayor del recordado amigo Miguel Angel “Pajarito” Sanchez que se fuera en pandemia, era propietario de un Fiat 128 de competición con el que participaba asiduamente en la región en el automovilismo deportivo, en El Calafate, Tres Lagos y Río Gallegos, y que esta ahora en plena construcción de un modelo Fiat Uno para continuar con su carrera deportiva.

Con la buena predisposición para ayudar y colaborar con el taller donde Pablo Sanchez tiene su trabajo, Lean Aguilar en mas de una ocasión puso todo de su parte para poner horas de tiempo y esfuerzo personal lo que es reconocido por muchos, por lo que Pablo Sanchez sin mas trámites que llamarlo al taller, le regala el Fiat 128 (sin caja ni motor) completo para largar hasta con cubiertas adecuadas y todos los elementos necesarios.

El auto esta en perfectas condiciones y además con historia, porque perteneció a Juan Carlos “Chiquichaca” Villafañe, auto con el que ganó en el “José Muñiz” de Río Gallegos, auto con el que le tocó debutar en la categoría 1300 a Juanjo Gallardo hoy uno de los líderes de la especialidad, auto con historia como dice Pablo Sanchez.

Sin lugar a dudas hechos como este demuestran no solo la buena voluntad sino también la predisposición a ayudar y la calidad humana de mucha gente del automovilismo deportivo, que va mucho mas allá del afán por ganar o por brillar, simplemente por la necesidad de ser buenas personas.

El Fiat Uno que arma Pablo Sanchez en El Calafate es para participar en la categoría 1300 en Río Gallegos, mientras que a la par en el taller se construye el Fiat Uno con el que Agustín Orellana tomará parte el año que viene en el Turismo Pista Clase uno junto a los hermanos Bull.