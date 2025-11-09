Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de 34 años, nuevamente un piloto argentino volvió a salir campeón de la categoría mas longeva del automovi9lismo regional y quizás de todo el interior del país, especialidad compartida con los pilotos chilenos desde Febrero de 1963 con el GP Abrazo del Estrecho (62 años).

En este fin de semana Gerónimo Nuñez se consagra como campeón de dicha categoría, luego del torneo que lograra Juan Carlos Ríquez en 1983 (42 años) y del que obtuviera Francisco Aristizabal en 1991 (34 años), en la misma especialidad que se comparte con los chilenos desde ese 1963 cuando todo comenzó con los pilotos de la época.

En ésta oportunidad, la categoría presentó 14 autos en su prueba final en el autódromo “José Muñiz” donde se llegó con el chileno Eric Tejeda quien ostentaba el título con 78.5 unidades contra Gerónimo Nuñez que acumulaba 75.5 con muy poca diferencia entre puntos, por lo que quien quedara adelante en la última carrera sería el campeón.

Gerónimo Nuñez hizo todo bien para dominar con amplitud la competencia incluso con Tejeda que en un momento realizó un dibujo extraño que lo relegó aún mas en el marcador aunque a pesar de ello logró arribar segundo, pero esto hizo que Nuñez sumara 2.5 puntos mas en el total y se consagrara campeón.

El tercero de la carrera fue Eduardo “Lalo” Nuñez con excelente regularidad, seguido de Félix “Garrafa” Ríquez que había ganado el día sábado sumando buenos puntos, los que a la larga lo ubicaron en el quinto lugar del torneo, mientras que en cuarto lugar quedó el veterano piloto chileno Dinko Vilicic.

Ríquez en horario mañanero había roto embrague y cortó los bulones del volante el que se desprendió y por poco no los lastima tanto al piloto como a su acompañante su hija Camila, pero gracias a Dios no pasó de un buen susto, lo que hizo que trabajaran arduamente para estar nuevamente en carrera y completar el fin de semana.

Luego de Ríquez en la carrera se ubicaron Aliro Guarda, Dinkoi Vilicic, Pablo Capkovic que participó con el auto que corriera su padre el super campeón Esteban (ya fallecido) en la categoría en los años 70, Carlos Ríquez con su Falcon y Manuel “Cato” Mallada, que tuvo muchos problemas durante el fin de semana.

Con mucha algarabía el equipo del ganador festejó el triunfo y el título en el podio y a posteriori, y con la particularidad de traer nuevamente el título para La Argentina después de tantos años y de tantas carreras.

En la Fórmula por primera vez Níco Gómez

El jovencito Nicolás “Nico” Gómez se llevó una notable victoria siendo elegido por varios medios como la “revelación de la fecha” con una maniobra genial para superar a quienes peleaban la punta a, el líder del torneo Nelson Oyarzo y al veterano José Alvarado, quienes terminaron segundo y tercero sobre el final, con Exequiel Pereyra que lucha por los puntos en el cuarto lugar.

Luego se ubicaron Jonathan Alvarado, Leandro Bertolyotti y Gabi Gallardo con vueltas menos, pero lo de Nicolás Gómez fue excelente, conduciendo el auto que pertenece a Agustín Barría para llevarse una victoria esperada dado que el piloto solo tiene cuatro carreras en su haber.

Con estas condiciones, se llega a la última fecha de diciembre con buen puntaje favorable a Alejandro “Nano” Oyarzo quien apunta a quedarse con el título del año dentro de treinta días, poniéndole la firma a una de las categorías mas veteranos de todos los tiempos como es la Fórmula que en otro tiempo se llamó “850 Regional”.

La categoría Fiat 1600 fue para Martín Ojeda

El piloto Martín Ojeda podría haber sido campeón hoy si no fuera porque en la reunión de pilotos se resolvió que la última fecha sería doble, lo que injustamente impidió el tema toda vez que duplicó la cantidad de puntos para diciembre, algo que debería de haberse resuelto hace ya mucho tiempo y no a poco mas de 25 días de la última carrera.

De todos modos Martín Ojeda ganó la carrera en una atractiva pelea mano a mano con sus dos principales rivales como lo son Marcos Ortiz conduciendo el auto de Pablo Gómez, y Leandro Almonacid quien arribó segundo por tan solo 0.018/1000 lo que se dio sobre la bandera de cuadros.

Luego llegaría Fernando Belmonte y Horacio Fernández seguido de Jorge Soto Parra, mientras que el resto abandonó con problemas mecánicos, pero la lucha entretenida que se dio durante toda la carrera entre Ojeda, Ortiz y Almonacid fue uno de los mejores espectáculos de la tarde y del fin de semana.

El torneo tendrá definición en diciembre con fecha doble (sábado y domingo) sumado a las visitas de categorías chilenas que acompañarán el ultimo espectáculo del año, donde Martín Ojeda es el mayor candidato y solo tendría que terminar para sumar sin necesidad de ganar dado que hoy la diferencia de puntos que acumula es notoria (45.5) y la carrera doble entregaría 60 mas clasificación y serie.

La monomarca 1300 fue para Leguizamón

La monomarca que tuvo sus buenas series en la jornada del sábado con electrizantes finales, no repitió lo mismo el domingo, dado que tomadas las distancias entre los pilotos de adelante, cada uno se conformó con mantener su lugar y sumar los puntos que les correspondía, por lo que la carrera fue un poco monótona, algo que no sucede habitualmente en la especialidad.

El ganador fue Jesús Leguizamón de punta a punta, seguido de Juanjo Gallardo que quiso al principio pero que después se dedicó a terminar y con Chelo Sebastianelli en la tercera posición, mientras que un poco mas atrás apareció el líder Facundo Rodríguez con Mauro Serón y Leandro Fernández detrás y su padre Horacio mas relegado, con Jorge Freile cerrando el lote.

La sub categoría Clase 1 no pudo sumar porque no presentó un número para que fuera consideraba por lo que el esfuerzo de Nahuel Soria fue un poco en vano, aunque apunta muy bien al título en diciembre, mientras que los Fiat Uno de la clase 2, fueron por los puntos que podían acumular en cada caso sin mayores problemas para cada uno, manteniendo los puestos sin pensar en agregar mas.

Así la carrera fue un poco anodina con relación al resto, mostrando la presión que todos sienten por la definición de diciembre que ya se sabe desde principios de año que será con fecha doble, por lo que la mayoría apunta a poder sumar de la mejor manera y lo de este fin de semana, fue un poco para el anecdotario.

Así las cosas, durante la semana estaremos estudiando los campeonatos para visualizar que posibilidades le caben a cada uno, en una definición anual que se hace mas que llamativa y mucho mas clara de la que se vivió este fin de semana.