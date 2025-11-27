Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Noticias arribadas desde la ciudad de Río Grande dan cuenta de que el piloto Martín Thompson, quien sufriera el accidente en el Gran Premio de la Hermandad en el mes de agosto, será deriva en las próximas horas a la ciudad de La Plata donde sería internado para la búsqueda de su recuperación.

Martín Thompson sufrió el accidente junto a su copiloto Oscar Bahamonde quien se encuentra bien de salud, pero el piloto sigue con un cuadro delicado en terapia, por lo que se opta ahora por trasladarlo al Instituto Médica de Rehabilitación (IMAR) de la cuidad de La Plata.

En éste lugar especializado será tratado con terapias especializadas y un monitoreo médica permanente en la búsqueda de una recuperación mas rápida sobre su evolución, por lo que la familia y los conocidos apoyan concienzudamente este logro y la posibilidad de que pueda viajar sin mayores problemas.