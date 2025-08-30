Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Franco Colapinto no logró superar la Q1 del Gran Premio de Países Bajos y partirá desde la decimosexta posición en la carrera del domingo. El joven piloto argentino, representante de Alpine, cerró una clasificación ajustada en el circuito de Zandvoort que lo dejó fuera de la pelea por la Q2.

Su última vuelta lo había colocado provisoriamente en el puesto 15, dentro de los clasificados, pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, marcó un mejor tiempo y desplazó al oriundo de Pilar al 16°.

Un fin de semana con altibajos

El inicio del Gran Premio de Países Bajos fue complejo para Colapinto. En la primera práctica libre se ubicó 18°, en la segunda mostró una leve mejora con un 9° puesto, pero en la tercera tanda cayó al último lugar con un registro de 1:11.166, a casi tres segundos del líder Lando Norris de McLaren.

Durante la clasificación, pese a intentar diferentes estrategias con neumáticos duros y blandos, el piloto argentino no logró encontrar el ritmo necesario para avanzar en la tabla.

Cómo quedó la clasificación para Colapinto

En la Q1, Colapinto finalizó por encima del alemán Nico Hülkenberg (Kick), del francés Esteban Ocon y Oliver Bearman (ambos de Haas), además del británico Lance Stroll (Aston Martin), quien abandonó antes del final. Sin embargo, no alcanzó para continuar en la sesión.

El domingo, desde el puesto 16, el piloto de Alpine buscará aprovechar las oportunidades que puedan surgir en pista y sumar kilómetros de experiencia en la Fórmula 1.

Expectativas para la carrera

La prueba principal del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort promete ser exigente. Con un trazado estrecho y técnico, la largada será clave para las aspiraciones de Colapinto, que intentará remontar posiciones y demostrar su potencial en la máxima categoría del automovilismo mundial.