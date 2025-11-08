Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una accidentada competencia que estuvo detenida por más de 30 minutos debido a que la ambulancia debió llevar accidentados hasta el Hospital para control, Félix “Garrafa” Ríquez se llevó lo mejor luego de la puesta en escena de la segunda parte con nueva largada como manda el reglamento del campeonato.

Desde los primeros momentos todo estuvo centrado entre Gerónimo Nuñez, Félix Ríquez y su hijo Lucas con el nuevo auto “Soprana” que se integraba a la categoría. Desde la mañana en los entrenamientos se intercambiaron la punta en cada ocasión, hasta que la clasificación final fue para Nuñez con 1.07.161, con Ríquez detrás con 1.07.406 (a escasos 0.245/1000) y detrás Lucas Ríquez con 1.08.379 a 1.218 de la punta.

Con este panorama hubo que esperar toda la programación con clasificación y series de las otras categorías, hasta que se produjo el lanzamiento de la final que era la primera y única carrera del sábado, dado que las demás habían sido series parciales de las otras especialidades.

De movida Félix Ríquez no largó bien, lo que hizo que adelante quedara Nuñez, sumado a que detrás el otro pretendiente del campeonato, el chileno Eric Tejeda, se acomodaba en el pelotón de vanguardia. Pero en la segunda vuelta, al llegar a la “Bajada de la Olla”, se produjo la rotura del motor del puntarenense Alejandro Damianovich, dejando una considerable mancha de aceite sobre la pista.

Al llegar al sector en la vuelta siguiente se armó un desparramo notable con autos afuera y algunos golpeados como el de Bruno Tabares. Con auto de seguridad siguieron en pista hasta que se reanudó la carrera luego que los auxiliares limpiaran el lugar y tiraran cemento a consideración.

En ese retorno y cuando llegaban a la llamada “Curva de la Chacra”, Lucas Ríquez, que venía en quinto lugar, se despistó a alta velocidad siguiendo derecho sin poder doblar y embistiendo el montículo de tierra que como protección se ubica al costado de la pista. El auto salió disparado derecho hacia el lugar e impactó de frente contra la montaña, sufriendo un golpe considerable.

La actuación del servicio de seguridad fue instantánea y la carrera se detuvo con bandera roja, por lo que los autos se detuvieron en la zona de largada en régimen de parque cerrado con sus pilotos en el interior. La ambulancia trasladó al piloto y copiloto al hospital, lo que motivó la demora porque hubo que esperar el retorno de la ambulancia para continuar con la carrera.

Cuando esto se produjo, se volvió a relanzar la carrera a solo dos vueltas que quedaban, y Ríquez largó otra vez para quedar tercero. Con una demostración de poderío superlativo, “Garrafa” Ríquez en tan solo una vuelta pasó a la punta superando a Tejeda y a Nuñez para ganar la carrera.

La segunda ubicación fue para Gerónimo Nuñez y la tercera para Eric Tejeda, con Eduardo “Lalo” Nuñez detrás. El reaparecido Pablo Capkovich y Carlos Ríquez llegaron sexto, seguidos de Cato Mallada, Aliro Guarda y Dinko Vilicic, cerrando el lote de la categoría mayor, que tendrá su segunda chance este domingo, cuando se corra la última carrera del campeonato y aparezca el titular de este año, donde Nuñez, Tejeda y ahora Ríquez mantienen posibilidades.

Nano Oyarzo larga primero en la Fórmula

El candidato más firme al título en la Fórmula, Alejandro “Nano” Oyarzo, ganó la prueba de clasificación dejando en segunda posición a un espectacular Agustín Barría superando a Leo Bertolyotti, por lo que el formato del domingo los verá en los primeros tres lugares. Sin embargo, José Alvarado y su hijo Jonathan se retiraron del autódromo debido a un malentendido con el RPP (Reglamento Particular de la Prueba).

Como deben sumar ocho autos para que haya puntaje, habrá que ver cuántos se presentan en pista. El reglamento establece desde hace tiempo que se debe cargar combustible provisto por el club en el autódromo, sin aditivos, para asegurar la pureza del mismo.

Si se larga el domingo la competencia, “Nano” Oyarzo puede ser campeón siempre y cuando Exequiel Pereyra termine de séptimo para atrás y Oyarzo gane, lo que le daría el campeonato anual.

Martín Ojeda también apunta al torneo

Martín Ojeda viene repitiendo una gran posibilidad de ser campeón. A pesar de que finalizó tercero en la serie, suma 154.5 unidades contra 109 de la dupla Gómez/Ortiz, por lo que la diferencia de 45.5 podría aumentar el domingo, poniéndolo “a tiro” del título anual antes de la última fecha.

En la serie Fernando Belmonte terminó quinto y Martin Coire sexto, invitados de lujo a la pelea por los puntos. Horacio Fernández y Jorge Soto Parra quedaron detrás en la pelea.

Leguizamón larga primero en la monomarca

La monomarca 1300 tuvo dos series muy parejas. En la primera hubo una lucha tremenda por el tercer lugar entre Horacio Fernández y Mauro Serón, mientras que adelante Leguizamón y Sebastianelli (del mismo equipo) marcaron las diferencias.

En la segunda, Juanjo Gallardo lideró con autoridad, seguido por Leandro Fernández y el líder Facundo Rodríguez, quienes lucharon hasta el final. Aunque Gallardo ganó, Fernández marcó 8.01.421 y Rodríguez 8.01.635, apenas 0.214/1000 de diferencia.

Con este panorama y con la serie más ligera, Jesús Leguizamón largará el domingo en el cajón número uno. Rudi Villafañe, que pelea la clase 1 con Nahuel Soria, no pudo sumar puntos al abandonar el parcial.

Todo apunta a lo que pasará en la final, donde todos se jugarán para sumar bien, porque después la única chance será el cierre de diciembre con carrera doble, donde hay que llegar con buenos puntos a favor.