En el programa MUSICA DE MOTORES que se emite por LU12 La Deportiva de las Patagonia el próximo martes 2 de septiembre se realizará un sorteo entre los pilotos de la categoría 1300 que toman parte de la fecha de reinicio con invitados que tendrá lugar el 6 y 7 en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos.

A tales efectos la categoría cuenta ya con un listado de pilotos donde ya figuran casi la totalidad de los invitados, y sobre esta base se realizará el sorteo correspondiente, notándose un incremento importante de participantes con relación a la primera parte del año por lo que se hace mucho mas interesante.

El listado armado por la categoría tiene a los siguientes participantes, destacándose que el nombrado en primer lugar el e el piloto titular y el segundo el invitado, comenzando con Facundo Rodríguez y Agustín Vargas, José Garay y Ricardo Garay, Ricardo Diaz y Juan Manuel Zabalía, Nahuel Soria y Jorge Teppa, Juanjo Gallardo y Agustín Veron, Fernando Medina y Bahiano Vargas, Marcelo Sebastianelli y Jesús Leguizamón, Jesús Leguizamón y Marcelo Sebastianelli (se intercambian autos), Miguel Sanchez y Pablo Sanchez, Horacio Fernández y Juan Manuel De Urquiza, Leandro Fernández y Brian Halvorsen, Martín Donoso y Miguel Donoso, Gonzalo Orellana y Juan Pablo Orellana, Daniel López y Rudi Villafañe, Matías Oyarzo y Nicolás Oyarzo, Marcelo Leyria y Pablo Chiguay, Lucas Caraballo y Danilo Barrientos, Ariel Celestino y Lito Celestino, Nico Roquel y Daniel Roquel.

Sin invitados confirmados todavía se encuentran registrados por la categoría para tomar parte los pilotos Rudy Villafañe, Chuky Mayorga, Jorge Freile, Emilio Felgueroso, Mauro Seron y Armando Andrade por lo que el total suman 26 autos por ahora, un número que la categoría no tiene desde hace ya bastante tiempo.

Sobre este listado se hará el sorteo de una inscripción de ambos pilotos (titular e invitado) que serán registrados con costo a cargo a la categoría, por lo que solo deberán abonar la licencia médica si es que no la tienen en vigencia, un costo bastante singular que favorece a quienes la suerte indique, por lo que ya muchos que están al tanto de ésta novedad, esperan con curiosidad y esperanza el sorteo.

Entre ellos algunos nombres que hace un tiempo no tomaban parte como Ricardo Diaz que vuelve después de algunos años, y el mismísimo Juan Manuel Zabalía también en retiro efectivo desde diciembre de 2022, aprovechando esta prueba de invitados que los unirá nuevamente en la pista, y otros que no son habituales últimamente como Emilio Felgueroso y Daniel Roquel, y el debut de Jorge Teppa y de Pablo Chiguay.