Luego de los acontecimientos vividos en la última edición del Gran Premio de la Hermandad que el realidad no se pudo completar y solo algunos autos lograron terminar la primera etapa hacia Puerto Porvenir, una serie de voces tanto del lado argentino como del lado chileno, plantean la necesidad de cambios sustanciales en el formato de la competencia.

Uno de los puntos mas discutidos se relaciona con la distancia y el sistema de “bandera a bandera”, lo que provoca las complicaciones mas singulares cuando sucede un imprevisto como aconteció este año con el accidente del piloto argentino Martín Thompson lo que provocó la suspensión de toda la prueba, debido a la necesidad de utilizar la misma ruta para la evacuación.

Sumado a ello con los autos de 1974 quizás era lógico realizarlo pero con los autos actuales es mucho mas peligroso, sumado a un prolongado corte de rutas y de accesos, la falta de elementos necesarios para una evacuación mas ligera como helicópteros u otros elementos que no condiciones el desarrollo de la carrera y otros cambios mas.

Desde ningún punto de vista las voces de protagonistas y colegas que se levantan desde Argentina como así también desde el lado chileno principalmente desde la ciudad de Punta Arenas, dejan de lado la idea de suspenderla indefinidamente pero sí de reformular el formato casi único en América del Sur y en buena parte del mundo, por algo mas moderno y mas que probado como es el, sistema del rally por dar un ejemplo.

Esto significaría cortar la ruta en tramos, utilizar distancias mas cortas y fáciles de controlar, sumado a que en 430 kilómetros de recorrido total, es casi imposible poder controlar el movimiento del público y esto le da mayor complejidad al sistema de seguridad, y ya ha pasado con gente que desconoce la peligrosidad de utilizar ruta, o de ubicarse en lugares peligrosos o situaciones de ese estilo, lo que hace que haya que estar permanentemente controlando y suspendiendo tramos por estas cuestiones.

Estos y otros puntos son tratados por protagonistas, por colegas y por público en general, por lo que se avecina muy pronto la necesidad de cambios sustanciales para darle continuidad al hecho histórico dela carrera que une dos pueblos en una misma pasión, dos lados de la frontera que comparten desde hace 50 años la misma carrera, algo que es ya un factor cultural para ambos países en esta parte del mundo.

Hace pocas horas el presidente de la organización chilena ADELFA Iván Cárdenas hizo relación al tema agregando que habría una reunión en los próximos días con la gente del Automóvil Club Río Grande para comenzar a delinear estos temas con el tiempo suficiente, dejando de lado la idea de correr en un solo país y siguiendo con la temática del cruce de frontera en carrera, algo que es sinónimo singular de la Hermandad desde su primera edición en 1974.

Es probable entonces que el GPH tal como se lo conoce sufra importantes cambios para el futuro inmediato, lo que le podría dar a la clásica competencia del sur americano la continuidad y a su vez la mayor seguridad posible, sin romper el folklore que representa cruzar la frontera en carrera y unir con la misma pasión, a argentinos y chilenos con una carrera de autos que ya es parte de la historia de ambos pueblos.